La noche del pasado domingo estuvo marcada por la final del Mundial de Fútbol de Brasil. Rihanna, que ha estado siguiendo muy de cerca cada fase de la competición, no dudó en coger un avión y plantarse en el estadio del Maracaná decidida a darlo todo por el equipo que terminaría ganando el partido: Alemania. La estrella del pop estuvo entregada al máximo, saltando, gritando, animando y deleitándonos con unas imágenes de lo más divertidas que no tardaron en volverse virales en las redes sociales. Aprovechando el momento, RiRi no dudó en felicitar a los jugadores alemanes y fotografiarse con la deseada Copa del Mundo, haciendo realidad uno de sus deseos.

Menuda forofa del fútbol está hecha Rihanna. La cantante ha estado viviendo intensamente cada partido del Mundial de Brasil, comentando por Twitter los goles, jugadores y publicando fotos editadas en las que aparece vestida con las distintas banderas de los países.

La de Barbados se lo ha estado pasando de maravilla este último mes de Mundial y cómo no, no faltó al último y gran día de la competición: la final. RiRi se presentó con una Budweiser en la mano y tuvo claro por qué equipo decantarse desde primer minuto: Alemania.

Acompañada de su inseparable amiga y manager Jennifer Rosales, se fotografió ondeando una camiseta de la selección germana, saltando de alegría por el gol de Götze y levantándose la camiseta en un momento de exaltación máxima, enseñando su ropa interior (esta vez sí la llevaba) y haciendo las delicias de los allí presentes. Un derroche de diversión y júbilo que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Tras la victoria de Alemania, la estrella del pop no dudó en acercarse a felicitar a los jugadores y ya de paso, retratarse con ellos y con la deseada copa. A juzgar por las imágenes, no había quien quitara el trofeo de las manos a Rihanna y es que como ella misma publicó:"He tocado la copa,levantado la copa, besado la copa, hasta me he hecho un selfie con la copa!!!". Una noche que tampoco se perdieron celebrities como Adriana Lima, David Beckham o Gerard Butler,y que la joven caribeña catalogó como 'la experiencia más épica de mi vida'.