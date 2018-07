Rihanna y la novia de Chris Brown se pelean en Twitter

Parece que a Rihanna le gusta crear polémica en Twitter. Después de insultar a un fan que se metió con ella por cantar con Chris Brown, ahora le ha tocado el turno a Karrueche Tran, la que es ahora novia de su ex.

Todo empezó cuando Rihanna hizo referencia a las raíces vietnamitas de Karrueche publicando una fotografía de una bolsa de tortitas de arroz con unos pendientes de oro y unas gafas de sol acompañada de la frase "Voy a hacerte mi perra".

La modelo vietnamita se tomó la imagen como un ataque racista (por lo del arroz) y contestó dejándole muy claro a la de Barbados quien es la actual novia de Chris Brown citando la canción Stupid Hoe de Nicki Minaj: "Yo soy Angelina, tú eres Jennifer. Veamos con quién está Brad". Haciendo referencia a que Brad Pitt dejó a Jennifer Aniston por Angelina Jolie. Y añadió: "Déjame aclarar las cosas, si tú tienes Fenty como apellido o por defecto, tu nombre es Rihanna, hay más posibilidades de que ganes la lotería que de que acabes en mi lista de amigos".

Y no contenta con estos cruces de mensajes y como si de quinceañeras se tratase, Rihanna ha vuelto a contestar a la modelo con la canción Quiet Storm de Lil Kim y Mob Deep en la que dice: "Yo soy un líder y tengo algunos seguidores… ¡Seguimos con el juego de algunas modelos!"

I'm a leader, yall on some followin shit...comin in dis game on some modeling shit!