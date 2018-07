Rihanna publica la portada de su nuevo disco 'ANTI'

Después de lanzar tres temas que no han conseguido alcanzar el éxito habitual en Rihanna, los fans de la de Barbados están impacientes por descubrir más sobre ese octavo disco que nunca acaba de llegar.

Y ahora nos ha desvelado la portada y contraportada de su nuevo álbum, que lejos de llamarse R8 como se pensaba, parece que llevará por nombre ANTI. La pieza ha aparecido en la galería de arte contemporáneo MAMA de Los Ángeles y es obra del artista israelí asentado en Nueva York Roy Nachum, cuyas obras son coleccionadas por famosos como Jay Z, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake o Alicia Keys.

La portada, fiel al estilo del artista, muestra a una niña en blanco y negro con un globo y con los ojos tapados por una de sus características coronas y con la parte superior bañada de color rojo, color destacado en sus trabajos.

Junto a la obra se puede leer la siguiente nota:

ANTI

1- Persona opuesta a una política, actividad o idea particular

En su colaboración con Roy Nachum, Rihanna ha cambiado la historia de las portadas de discos. Para continuar siguiendo sus instintos, su trabajo lucha por lograr impacto haciendo la exacta antítesis de lo que el público espera.

Y esto último lo está consiguiendo con su música, ya que ni FourFiveSeconds, ni American Oxygen ni Bitch Better Have My Money han alzando el número 1 en ventas, siendo canciones que no acaban de encajar con lo que se esperaba de la de Barbados.