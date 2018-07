Rita Ora habla de su difícil ruptura de Calvin Harris

La cantante británica de origen kosovar, que prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo, aseguraba en una entrevista a Digital Spy que aquel noviazgo afectó a su carrera musical, sobre todo a la grabación de su segundo disco, que se vio paralizada. "Me distraje, me dejé llevar y no me funcionó. Estaba afectada por aquello, así que lo puse todo en suspenso porque era una niña malhumorada y herida. Y ahora estoy de vuelta", decía la cantante al canal de noticias.



Su single por aquellas fechas era I Will Never Let You Down, compuesto por el DJ escocés, que se negó a que lo interpretara en los Teen Choice Awards, sin dar ninguna explicación más. "Había una razón para que me separara de él. Fue más de una cosa lo que me dejó sorprendida. Yo estaba en ese momento de mi relación en la que sentí que él no podía hacer nada malo. Pensé que me apoyaba y que nunca me haría daño", subrayaba la modelo y diseñadora, que piensa que en aquel romance empezaron a ir mal las cosas cuando se mezcló el trabajo con lo personal.

Pero Ora, que nos dejó ojipláticos con el escote de vértigo del vestido de Vera Wang que eligió para la noche de los MTV Video Awards, se ha puesto las pilas para lanzar ese esperado trabajo antes de que finalice este año. La cantante se mostraba "muy agradecida" con Chris Brown por su colaboración en su último single, Body On Me.

"Respeto al trabajo de Chris pienso que su tono de voz encaja perfectamente con la canción. Hay muchas cosas en las que pensar más allá de cuántas canciones tiene Chris sonando en este momento. Simplemente soy su fan y le estoy muy, muy agradecida por haber querido cantar conmigo", decía Rita a la revista Billboard.

Además de preparar ese ansiado segundo trabajo de estudio, la polifacética artista de 24 años participa como jurado de la edición británica de Factor X y se prepara para arrancar en breve la grabación de Cincuenta Sombras Más Oscuras, la secuela de Cincuenta Sombras de Grey.

Además de su trabajo como diseñadora para Adidas y DKNY. "Lo que más me gusta en el mundo es actuar en directo. Es como no tener que seguir ninguna regla. Estoy muy pendiente de que haya una sensación de libertad en mi escenario. Estoy muy orgullosa de lo que soy", decía la exuberante estrella musical.