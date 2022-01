Robbie Williams admite que la calvicie le ha ganado la batalla

Robbie Williams empieza a asumir que va a quedarse calvo. El exintegrante de Take That lo ha contado en una entrevista, en la que ha explicado los tratamientos a los que se ha sometido han sido un fracaso. "Llevamos siete meses y no ha pasado nada".

Robbie Williams ha empezado a asumir que no puede hacer nada contra la caída de cabello.

"Estoy perdiendo pelo. Cada vez que me da una luz desde arriba, mi cabeza parece el culo de un bebé", ha reconocido el cantante de 47 años en una entrevista en The Sun. "Fui a hacerme un nuevo trasplante, pero me dijeron: 'Malas noticias, tu cabello es tan fino que no podemos sacar los injertos de ahí. No serviría de nada".

Williams, que se sometió al primer implante capilar en 2013, no tiró la toalla tras esta noticia y pasó a un muy poco económico plan B. Desembolsó "una fortuna" por dos inyecciones que en cinco meses iban a ayudarle a recuperar volumen y densidad capilar. "Costaron lo mismo que la casa de mi abuela", dice el cantante.

"Ya llevamos siete meses y no ha pasado nada. No se nota", lamenta Robbie Williams.

Los peinados de Robbie Williams

Además de los injertos de 2013 y 2020, Robbie Williams ha intentado sobrellevar esta situación capilar cambiando sus peinados.

En 2020 se afeitó la cabeza y también ha probado el estilo estilo mohawk para refrescar su imagen, aún así no es fácil.

"Estoy en el escenario, con una pantalla de 12 metros a mis espaldas, dedicándome a lo mío, bailando y tratando de resultar sexy, y de pronto me giro y veo detrás de mí a un señor con papada y sin pelo", dice en The Sun sobre cómo es ve a sí mismo en el escenario.