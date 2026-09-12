La romántica imagen del primer beso de Rosalía y Loli Bahia
Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia han oficializado su relación con un beso gestado en las gradas del US Open de Nueva York.
Rosalía dedica 'La Yugular' a Loli Bahia en su segundo concierto en Nueva York: "Sé que le gusta mucho"
Ya es más que oficial. Rosalía (33) y Loli Bahia (23) han forjado su amor públicamente con un pico sencillo pero muy tierno.
La cantante española y la modelo francesa han acudido como público al torneo de tenis US Open de Nueva York, donde se ha disputado la semifinal femenina entre Coco Gauff y Elena Rybakina.
Las dos estrellas han destacado desde la grada por su complicidad, pero sobre todo por su primer beso público desde que comenzaron su historia a finales de 2025. Aunque ninguna ha escondido la relación con dedicatorias y manos entrelazadas, este pico supone un gesto inédito.
Rosalía y Loli Bahia se han mostrado muy sonrientes y relajadas durante su estancia en el estadio Arthur Ashe, donde también bailaron y compartieron confidencias a la vista de los fotógrafos.
Rosalía está a punto de finalizar su gira LUX TOUR. Solo le faltan dos conciertos en Miami, agendados para el 14 y el 16 de septiembre. Durante este recorrido internacional, la española no ha ocultado su vínculo con Loli Bahia. En su segundo concierto en Nueva York, decidió dedicarle a la francesa su canción La Yugular: "Me gustaría dedicar la siguiente canción a alguien que sé que le gusta mucho. "Especial esta noche para ti, Loli", dijo.