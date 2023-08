Rosa López explica cómo ella misma hizo saltar la noticia de su boda: "Soy un desastre"

Rosa López no se casa, o al menos por ahora. La cantante de 41 años ha desmentido sus planes de boda con el expolicía Iñaki García en una breve entrevista con la revista ¡Hola! y se ha declarado responsable de haber hecho saltar la noticia.

"Soy un desastre", ha confesado al arrancar la charla. "Es que mi niño me regaló un anillo y en el concierto no tuve otra cosa que decir: 'Mira, como Beyoncé'. Y enseñé la mano con el anillo… Me casaré en algún momento, pero no tengo pensado… Con la de cosas que tengo que hacer…", ha explicado la ganadora de OT1 que creó la confusión durante el concierto del 20 de agosto en Villamediana de Iregua (La Rioja).

La cantante asegura que el caos fue mayúsculo y la única que no la felicitó por su supuesta celebración fue su madre. "Ella sabe todo el percal… Todo el mundo me ha escrito: 'Muchas felicidades', 'Enhorabuena', 'Felicidades", ha contado entre risas.

Y, entre bromas, la sevillana también ha hecho otras confesiones. Iñaki García, que ahora ejerce como su representante, todavía no le ha propuesto matrimonio pero su intención en un futuro es darse el "sí, quiero" formalmente. "En algún momento me casaré. A mí me gustaría, la verdad", apunta.

Los planes futuros de Rosa pasan por ahora por el plano profesional. Su próxima canción ya tiene fecha: "Se llama Miedo y saldrá en octubre. ¡Es lo mejor que he grabado! Tengo muchas ganas de que lo escuchéis".