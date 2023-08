Quién es Iñaki García, el novio policía de Rosa López y su futuro marido

Rosa López vive un gran momento personal junto a Iñaki García, su novio desde hace cuatro años —se conocieron en agosto de 2019— y con quien planea su próxima boda.

La cantante de 41 años y el policía, de 46, podrían pasar próximamente por el altar y sellar así un amor que nació casi por casualidad en un concierto de Marta Sánchez.

Cómo se conocieron Rosa López e Iñaki García

La historia de Rosa López e Iñaki García es casi de película. La cantante había ido de público al concierto de la gallega y el policía estaba trabajando en la seguridad del evento.

A la salida del show,Rosa se encontró con Iñaki, encargado de asegurarse de que no hubiese incidentes cuando la cantante abandonase el recinto. El policía aprovechó para pedirle una foto y ella no dudó en posar con él.

"Él me pidió hacerse una foto conmigo y yo le comenté que también quería tenerla. Nos intercambiamos los números de teléfono y lo invité a cenar para agradecerle la ayuda que me había prestado. Era, en el fondo, una excusa para volver a verlo", contó en una entrevista en la revista ¡Hola!.

La primera cita tardó en llegar pero fue efectiva. "Tras varios intentos de quedada, un día me recogió al salir de mi entrenamiento vocal y nos fuimos a comer al bar de un centro comercial. En nuestra primera cita ya sentimos algunas mariposas y lo noté muy nervioso. Me dio mucha ternura verlo tan ilusionado", reveló la cantante.

Para la propia Rosa, su historia es digna de guión de cine. "Surgió en circunstancias que jamás habría pensado. Al final tengo mi guardaespaldas, como Whitney Houston en Bodyguard (más risas). Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado una historia tan romántica", apuntó la artista, que no se ha separado de su chico desde entonces.

De policía a mánager de Rosa López

Iñaki García, al que Rosa López llama su "salvador" y su "ángel", era miembro de la Policía Local de Leganés cuando conoció a la cantante, pero con el tiempo ha cambiado de profesión.

En 2021, cuando tenía 44 años, decidió dar un vuelco a su carrera para convertirse en representante de la artista. Desde octubre de 2021, se encarga de su futuro artístico sustituyendo a Álvaro Ridao, su anterior mánager.

Las declaraciones públicas de amor

Rosa López se deshace en halagos al hablar de Iñaki García y reconocer su amor públicamente. "Lo quiero con locura y espero que sea para toda mi vida. Esto es amor de verdad, yo entendía el amor de otra manera. La mayor lotería es encontrar a tu compañero de vida, yo siempre lo he buscado. No hay hombre más bonito que mi Iñaki. Aunque esto se acabara, esto sería para toda mi vida", confesó a Toñi Moreno en 2022 en el programa Gente Maravillosa.

La cantante hizo esta confesión en el programa, en el que Iñaki hizo su primera aparición pública e hizo una declaración similar a su chica: "Rosa es maravillosa. Tiene un corazón enorme, es cómo me mira, cómo me trata... Me aporta luz y me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es el amor de mi vida"".

La entrevista con la presentadora andaluza sirvió también para hablar de planes de boda y de maternidad. "[Si me lo pregunta] Yo le diría que sí. Pero para nosotros estamos ya como casados, para mí ya es como mi marido", dijo en la entrevista, en la que no ocultó su deseo de ser madre. "Creo que hay que ser muy valiente, yo ya tengo 41 años y se me va a pasar el arroz, pero por ahora no".

El beso de Rosa e Iñaki en 'El Desafío'

El otro gran momento televisivo de Iñaki García fue en la última edición de El Desafío, el día que Rosa López se enfrentó a la prueba de la apnea y logró mantenerse 4 minutos y 40 segundos debajo del agua.

Fue un récord histórico que vivió con emoción y tras el que se acordó de su chico, sentado en la grada.

"Iñaki es mi pareja, que me ha prestado sus pulmones hoy para ahí dentro, y es mi familia", dijo al lograr este hito. "Me ha dado la fuerza, es el que me motiva cada día. Me hace conectar y estar también con los míos, que eso es algo que cuando tienes pareja a veces se pierde. Él me apoya en cada cosa que haga y ha sido muy importante que esté hoy aquí".

Rosa hizo esta declaración entre lágrimas y, al terminar, se acercó a su también representante para fundirse en un apasionado beso de película