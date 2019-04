Rosalía aparece en el Instagram de Kim Kardashian y ni ella se lo puede creer

Rosalía se ha quedado tan sorprendida al verse en el Instagram de Kim Kardashian que no ha podido evitar hacer una captura de tal momentazo. Se trata de una foto en la que aparece en Coachella junto a Sita Abellan , la modelo española que se codea con celebrities como Rihanna o la propia Kardashian.

"Hola, salgo en el stori de Kim, ooooooook", escribe Rosalía divertida sobre una captura de un Stories de Kim Kardashian, dejando claro que ni ella se cree que aparezca en el Instagram de una de las mujeres más famosas del mundo.

El motivo por el que Kim ha publicado esta foto en su cuenta es porque Rosalía aparece junto a Sita Abellán, la modelo murciana que se hizo mundialmente conocida por aparecer en el videoclip de 'Bitch Better Have My Money' de Rihanna.

En esta foto junto a la cantante catalana, Sita lleva unas gafas de sol de la firma Carolina Lemke, para la que Kim ha diseñado una colección y motivo por el cual estaba publicitando la imagen.

Pero a pesar de que el motivo no sea expresamente para sacar a Rosalía en sus redes, todos sabemos que Kim no hace ningún paso en falso y que sabe perfectamente quienes aparecen en la imagen.

Esta no es la primera vez que la artista se cuela en los stories del clan Kardashian, el pasado verano Kourtney publicaba también un vídeo en el que se podía oír de fondo 'Malamente'.