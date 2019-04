Así son las divertidas clases de español que Rosalía le da a Alicia Keys

Alicia Keys acaba de estrenar nuevo tema en castellano: su colaboración con Farruko y Pedro Capó para el remix de 'Calma', aunque ya la habíamos escuchado demostrar sus dotes de 'spanglish' en el dúo con Alejandro Sanz para 'Looking For Paradise'.

Sin embargo, a la neoyorkina se le hace muy difícil pronunciar determinadas palabras, además de la dificultad de comprensión que la diferencia de idioma conlleva. Por eso mismo Keys ha hecho una videoconferencia con Rosalía , que se ha convertido en profesora por un día. "Quiero que me ayudes con mi pronunciación", le dice la cantante de 'No One' a la catalana. El vídeo de la divertida llamada lo ha publicado Alicia en su canal de Youtube oficial. "¡Me encanta cantar en español! . Y cada vez que lo hago me encanta cuando tener la inflexión y la pronunciación JUSTA, así que tuve que llamar a mi chica Rosalía. ¡Ella me ayudó a asegurarme de que 'Calma' brillara con Pedro Capo y Farukko! ¡¡¡¿¿¿Me sienten???!!!", escribía.

Pero la cosa no iba a ser tarea fácil. Pese a la buena actitud de Keys, Rosalía no entendía las palabras que Keys decía en castellano. Después de varios intentos, Alicia consiguió pronunciar algunas estrofas de Calma y, sobretodo, entender qué significaba. Y todo gracias a la paciencia y el buen hacer de la cantante de 'Malamente'.

"Si tienes más dudas, llámame", le dejaba claro Rosalía a Alicia, como buena maestra.

Ambas artistas han demostrado admirarse mutuamente. Ya el pasado mes de de noviembre Alicia Keys felicitaba a Rosalía por sus dos Grammy Latino. "Mucho amor a Rosalía. ¡¡¡Vibrando con su audacia creativa y sus preciosa individualidad musical. Sigue brillando", escribía.