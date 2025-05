Rosalía se deja ver paseando con Emilio Sakraya mientras sus fans esperan el nuevo disco

En febrero se empezaban a seguir en Instagram mutuamente y en abril los fotografiaban dándose un cariñoso abrazo en la calle tras una agradable velada en el lujoso restaurante Cipriani de Los Angeles.

Parece que lo de Rosalía y Emilio Sakraya se está cocinando a fuego lento, más que nada porque el frenético ritmo de vida de la cantante la obliga a viajar de manera constante. A principios de mes arrasaba en la Met Gala de Nueva York vestida de Balmain, hace unos días paseaba muy tranquila por las calles de Madrid... Y el fin de semana lo ha pasado en Munich con el joven actor e intérprete de 28 años.

La incipiente pareja salía de un gimnasio cuando un fan los captó caminando muy tranquilos por la ciudad alemana este domingo. "Definitivamente, son una pareja", escribía una usuaria en las redes que aseguraba haber entrenado a su lado en el centro deportivo.

Aunque Sakraya ha hecho varios trabajos en el mundo del cine y la televisión, el joven comparte con Rosalía su amor y talento con la música.

En 2020 sacó su primer álbum, Roter Sand, al que le siguieron 1996 (2022) y Blessings (2024). En este último, en la canción Caccio e Pepe, confirma su paternidad. Poco después de que el tema saliera a la luz, confesó a la agencia alemana Dpa por qué había preferido mantener ese tema en la más estrica intimidad. "Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", contó.

Por su parte, Rosalía tiene entre manos uno de los discos más esperados de 2025. De momento no hay ni fecha estima de estreno, ni título confirmado, pero sí cuatro canciones registradas en la sociedad de autores americana:No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.