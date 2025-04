Quién es Emilio Sakraya, el alemán que aparece con Rosalía en fotografías muy cariñosas

El amor vuelve a sonreír a Rosalía tras sus relaciones con Jeremy Allen White o Rauw Alejandro. Esta vez, la española vuelve a juntarse con un actor y un cantante, ya que el alemán Emilio Sakraya se dedica a ambas disciplinas.

La noticia de esta unión llega desde el portal Deux Moi, que ha compartido imágenes en exclusiva donde ambos artistas aparecen dándose un cariñoso abrazo o compartiendo coche. Sin embargo, estas fotografías han desatado una oleada de preguntas sobre quién es el hombre que aparece con Rosalía, ya que Emilio Sakraya es algo desconocido entre la sociedad española.

Emilio Sakraya es cantante y actor

Emilio Sakraya es un actor y cantante alemán que nació en Berlín el 29 de junio de 1996. Tiene 28 años y tiene un padre serbio y una madre marroquí. Durante sus inicios en el mundo del cine, el intérprete trabajó para algunas producciones de Alemania. En 2020, dio el salto a la fama internacional por dar vida al joven JC en la serie Warrior Nun.

Desde aquel prestigioso papel, Sakraya ha participado en la película alemana Rheingold (2022) y en la serie Those About to Die (2024), esta última de producción alemana, italiana y estadounidense.

Para su faceta musical, el cantante utiliza Emilio como su nombre artístico y cuenta con más de 670 mil oyentes mensuales en Spotify gracias a canciones como AUSMACHT, Strawberry eyes, SOS, Roter Sand o Touché. Su álbum debut llegó en 2020 bajo el título Roter Sand, al que le siguieron 1996 (2022) y Blessings (2024).

Su paternidad

En cuanto a su vida personal, Emilio Sakraya desveló que es padre en la canción Cacio e Pepe (2024). "Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", dijo para la Agencia Alemana de Prensa Dpa.

Al parecer, el alemán tuvo malas experiencias en el pasado al hacer pública su relación con novias anteriores. "Ahora he decidido decirlo públicamente para poder vivir la alegría de la paternidad y no tener que estar pendiente constantemente de que alguien me vea cuando salgo con el pequeño", explicó.

En la canción, Emilio canta sobre una vida agitada, sin descanso, marcada por el trabajo y los constantes viajes. Entre medias, el artista menciona su paternidad: "Aunque ahora mismo paso una hora libre en las montañas con mi hijo y nos cogemos de la mano".