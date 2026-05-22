Primer vistazo a Guitarricadelafuente en 'La Bola Negra', la película de los Javis con gran ovación en Cannes

La Bola Negra ya se ha estrenado en el Festival de Cine de Cannes, y el filme de Javier Ambrossi y Javier Calvo ha tenido una gran acogida entre el público. Además, ya podemos ver los primeros adelantos de la película, con Guitarricadelafuente como protagonista.

Javier Ambrossi y Javier Calvo siguen unidos profesionalmente, y han vuelto a demostrar que son imparables en el Festival de Cine de Cannes 2026.

Los Javis han presentado su película La Bola Negra, una primera proyección del filme que recibió una ovación de 20 minutos en el Grand Théâtre Lumière, una de las más largas de la historia del festival, según registra el medio Deadline. Fue El laberinto del fauno de Guillermo del Toro la que registró una ovación de 22 minutos en 2006.

Así, la acogida de La Bola Negra por parte del público en su estreno mundial en Cannes ha sido excepcionalmente entusiasta, y la multitud se entusiasmó con la historia de tres hombres en tres épocas diferentes —1932, 1937 y 2017— conectados por las últimas obras del poeta Federico García Lorca.

Calvo y Ambrossi, dirigiéndose al público, recibieron aún más aplausos con su discurso a favor del colectivo queer. "Para todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestros derechos LGBTQ, tengo malas noticias", ha reivindicado Ambrossi.

Durante esa histórica ovación Penélope Cruz, también protagonista de la cinta, ha mostrado su emoción entre lágrimas con el resto del equipo, que se mostró muy agradecido por el recibimiento.

Un primer vistazo a Guitarricadelafuente

Aunque el filme se estrena el 2 de octubre, ya se han podido ver algunos fragmentos de la cinta. En uno de ellos se puede echar un vistazo a la primera actuación del artista Guitarricadelafuente.

Según este adelanto, Álvaro Lafuente interpreta a un soldado en la Guerra Civil española, que tiene que lidiar con ser homosexual en pleno conflicto bélico y político.

De qué va 'La Bola Negra'

"La Bola Negra narra las historias entrelazadas de tres hombres en tres épocas diferentes. Tres vidas íntimamente unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia, y una de las últimas obras inconclusas del poeta español Federico García Lorca", reza la sinopsis oficial de la película.

El reparto de la película incluye a Guitarricadelafuente junto a Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y Glenn Close. Calvo y Ambrossi también colaboraron en el guion con Alberto Conejero.

La Bola Negra se convierte en la tercera película española que debuta en la sección oficial a concurso este año en Cannes.