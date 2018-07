Los rumanos nos invaden

El panorama musical español miró en 2009 más allá de los balcanes cuando una jovencísima Elena Alexandra Apostoleanu nos invitaba a volar con Hot. Quién no dejó seducirse mientras entonaba You belong to me, I belong to you, fire from my heart, burning just for you...

Más tarde descubrimos que su nombre artístico, Inna, volvería a deleitar nuestros oídos con temas como Love, Déjà Vu, Sun is up, Club rocker, Endless, Amazing e incluso un tema cantado con Pitbull y nuestro Juan Magán Un momento.

Aunque no hace falta retroceder hasta la década pasada. En diciembre la revista FHM calentaba el invierno con una rubia explosiva: Alexandra Stan. Después de alzarse con el galardón indiscutible 'Canción del Verano' por Mr. Saxobeat, su futuro no es precisamente negro (como el mar que baña su Costanza natal). Y lo demuestra con Get back (ASAP) o el dúo con Calprit One Million.

El dance está de moda, la música rumana triunfa. Dos factores que no ha dejado pasar André Olá. Con tan sólo 15 años está sonando en las radios de toda Europa con su éxito Erase you. Gracias a él ha logrado estar en el TOP10 de iTunes Dance y en el TOP20 de iTunes general. “Quiero ser Whitney Houston, Madonna y Janet Jackson en un solocuerpo. Tengo que aprender mucho con tal de triunfar, pero estoy preparada para todo” declara la joven artista.

El próximo 26 de mayo Bakú recibirá una nueva edición del festival de Eurovisión, y para más inri, el grupo rumano Mandinga cantará el tema Zaleilah con letra en castellano, una prueba más de la conexión que existe entre ambos países.

Y como la finalidad de este artículo es ensalzar la calidad que tienen las nuevas producciones rumanas, aquí está nuestra apuesta. Tell me why de Amna ya tiene más de 4 millones de reproducciones en Youtube. Amna ha tenido una pasión por la música desde joven, cuando empezó a tomar clases de piano y a actuar en conciertos y musicales. Este primer trabajo es la colaboración con el DJ Tom Boxer, tema que está triunfando en las radios y discotecas tanto en su país natal como en el resto de Europa.