Rusia pone en busca y captura a la cantante ucraniana Jamala, ganadora de Eurovisión en 2016

El nombre de Susana Jamaladinova, la cantante ucraniana que se esconde bajo el alterego artístico Jamala, ha sido incluida en la lista negra de prófugos del Ministerio del Interior de Rusia. La artista es la ganadora del festival Eurovisión en el año 2016 con 1944, una canción en la que recordaba la expulsión a mediados del siglo XX de los tártaros en Crimea, precisamente a manos de las fuerzas soviéticas.

El Gobierno ruso no ha aclarado los cargos que se le imputan a la cantante de 40 años. La nota oficial especifica únicamente que está acusada de violar el Código Penal, informa la agencia de noticias Interfax.

Jamala, que interpretó un tema lleno de significado, representó a Ucrania el año siguiente a que, en julio de 2015, el primer ministro ruso entonces, Dmitri Medvédev, declarara la anexión de la península de Crimea a Rusia.

LIVE - Jamala - 1944 (Ukraine) at the Grand Final of the 2016 Eurovision Song Contest

Desde entonces, la artista ha mantenido su activismo tras el inicio de la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania, e incluso ha narrado en varias entrevistas su huida del país junto a su familia. Su victoria en Eurovisión llevó a que el festival de 2017 se celebrase en Kiev, un hito que no pudo repetirse cuatro años más tarde, después de que Ucrania se impusiese de nuevo en 2020, ya en plena agresión.

Jamala, de ganar Eurovisión en 2016 a huir de Ucrania

Lo que no hubiese pensado jamás Jamala es que iba a tener que vivir un éxodo parecido al que narraba en su canción.

La artista abandonó Kiev (ciudad donde residía) el 24 de febrero de 2022, en medio de una estampida de vehículos que trataban de dejar la capital tras la invasión rusa de Ucrania. Lo hizo acompañada de sus dos hijos, dejando atrás a su marido, ya que como el resto de hombres de entre 18 y 60 años tuvo que quedarse para combatir por su país.

"El 24 por la noche salimos de Kiev con los niños, pasamos casi cuatro días en el coche, con paradas espontáneas, completamente sin comida, que en estado de shock nadie pensó siquiera en tomar. Dos kilómetros en cuatro horas, así es como nos desplazamos", contaba en su cuenta de Instagram.

"Millones de mujeres y niños, dejando todo, sus apartamentos, cosa... ¡Sí, todo! Dejando a sus maridos para defender el país, corren a salvar a los niños. ¡Ucrania es enorme, hermosa y tan devastadoramente independiente! Sí, creo que esa es la clave. ¡No pueden quitarnos nuestra libertad de expresión!", añadía antes de lamentar los daños personales que se están produciendo. "Tantas víctimas, heridos, entre ellos niños pequeños. Las mujeres en los sótanos bajo las bombas dieron a luz a seis bebés estos días", narraba.

La artista clamaba piedad a la población rusa. "¡Rusia, no te calles! Dime que eres realmente humano", exclamaba para después brindar su total apoyo al presidente ucraniano, Zelenski.

"Creo en nuestro presidente, nuestro ejército, nuestros hombres y mujeres fuertes y valientes. ¡Ganaremos! ¡Ucrania no debe ser silenciada! ¡Ucrania no puede ser derrotada!", dijo.

Letra '1944', canción con la que Ucrania ganó Eurovisión en 2016

When strangers are coming | Cuando llegan los extraños...

They come to your house | vienen a tu casa,

They kill you all | os matan a todos

and say | y dicen:

We’re not guilty| No somos culpables,

not guilty | no culpables.

Where is your mind? | ¿Dónde tenéis la cabeza?

Humanity cries | La humanidad llora,

You think you are gods | creéis que sois dioses,

But everyone dies | pero todo el mundo muere.

Don't swallow my soul | No os traguéis mi alma,

Our souls | nuestras almas.

Yaşlığıma toyalmadım | No pude pasar mi juventud allí,

Men bu yerde yaşalmadım | porque me arrebatásteis mi paz.

Yaşlığıma toyalmadım | No pude pasar mi juventud allí,

Men bu yerde yaşalmadım | porque me arrebatásteis mi paz.

We could build a future | Podríamos construir un futuro,

Where people are free | donde la gente sea libre,

to live and love | para vivir y amar.

The happiest time | El tiempo más feliz.

Our time | Nuestro tiempo.

Where is your heart? | ¿Dónde tenéis el corazón?

Humanity rise | La humanidad se alza,

You think you are gods | creéis que sois dioses,

But everyone dies | pero todo el mundo muere.

Don't swallow my soul | No os traguéis mi alma,

Our souls | nuestras almas.

Yaşlığıma toyalmadım | No pude pasar mi juventud allí,

Men bu yerde yaşalmadım | porque me arrebatásteis mi paz.

Yaşlığıma toyalmadım | No pude pasar mi juventud allí,

Men bu yerde yaşalmadım | porque me arrebatásteis mi paz.