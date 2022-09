Ruth Jiménez se pronuncia sobre la ruptura de Laura Escanes y su ex, Risto Mejide

La ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes ha sido una de las grandes sorpresas de los últimos meses en la prensa del corazón. La pareja ha decidido poner fin a sus siete años de relación, de la que ha nacido su primera hija en común, Roma.

Una decisión tomada pensando en el bien de la pequeña, tal como han expresado respectivamente en sus comunicados.

En un momento como este, la prensa no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle al respecto a la presentadora Ruth Jiménez, madre del hijo mayor de Risto, en la presentación de un evento en Barcelona.

Ruth, que mantuvo una relación con Risto entre 2008 y 2014, ha asegurado que esta noticia le ha pillado por sorpresa: "No tenía ni idea y me sabe muy mal por ellos, porque una ruptura no son tiempos agradables. Les deseo que lo lleven lo mejor posible y que al final cada uno sea feliz por su lado, o como tenga que ser".

Sobre Risto, la presentadora le ha deseado que se recomponga lo antes posible: "Tiene recursos suficientes para hacerlo. Es una persona fuerte. No he hablado con él, nos hemos cruzado algún mensaje y sabe que, por supuesto, puede contar siempre conmigo".

Por otro lado, Ruth ha confesado que no ha hablado con Laura Escanes pero que al igual que a su expareja le desea lo mejor. Además, pide que se respete un momento tan duro como este sobre todo por haber niños pequeños de por medio.