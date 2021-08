Ryan Reynolds y Blake Lively recrean su primera cita 10 años más tarde

Si hace unos días Ryan Reynolds desvelaba cómo surgió su amor con Blake Lively, la pareja ha querido compartir ahora con todos sus seguidores qué hicieron el día de su primera cita. Eso sí, después de diez años de relación y tres hijos en común, las cosas han cambiado. Ya no van tan arreglados como antes y lo más importante: llevan con zapatos cómodos.

Cena en un restaurante muy especial

La pareja reservó mesa para dos en el restaurante especializado en sushi O Ya, situado en Boston. "Diez años después, todavía seguimos celebrando nuestra primera cita, pero con un calzado mucho más cómodo", contó la actriz en su cuenta de Instagram.

Ryan Reynolds y Blake Lively // Instagram Blake Lively

También el actor quiso subir la foto de rigor y lo hizo tirando de su característico humor. "Publico esto otra vez porque antes corté los monísimos pendientes de mi mujer. Ella me entrenó mejor que eso. Siento si he decepcionado a alguien", escribió junto a un selfie de ambos.

La pareja no quiso dejar de felicitar al equipo del restaurante por su magnífico trabajo. "Si no fuera por este restaurante, no estaríamos juntos. No es broma. Ningún restaurante significa tanto para nosotros", contó Reynolds.

Ryan Reynolds y Blake Lively // Instagram Ryan Reynolds

"Le rogué que se acostase conmigo"

En una entrevista con el podcast SmartLess, el actor de 44 años contaba hace unas semanas que había conocido a su mujer durante el rodaje de la película Linterna Verde, pero que entonces no sucedió nada entre ellos porque ambos estaban saliendo con personas distintas.

Fue un tiempo después cuando el actor se enteró de que Lively, que se había convertido en una amiga especial, tenía que viajar a Boston y él no dudó en acompañarla. "Lo siguiente que supe es que ella se iba a Boston, y yo iba a Boston, así que le dije: 'Bueno, iré contigo'. Nos subimos al tren y viajamos juntos", contaba antes de recordar lo especial que fue para él aquel viaje. "Le rogué que se acostara conmigo", bromeó.

Un viaje a Boston, una cena romántica... ¡Y ahora tres hijos en común! La pareja ha formado una familia junto a los pequeños James, de 6 años, Inez, de 4 y Betty, de uno.