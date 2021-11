Samantha Hudson: de las preguntas sobre su identidad trans que se hizo con 13 años a su sueño de salir en 'Pasapalabra'

La 'Miranda Makaroff de los pobres', 'reina de los bajos fondos' y 'casi chica y casi normal'. Estas son algunas de las acepciones con las que Samantha Hudson se define a sí misma, ya que lo de ser sencilla y recatada no tiene nada que ver con el estilo de la leonesa de 22 años.

Cantante y artista sobre el escenario, activista en la calle y voz de una generación en las mesas de debate. Casi nadie es indiferente al estilo de Samantha Hudson, la colaboradora de yu, No te pierdas nada que desde bien pequeñita supo que no encajaba en los cánones que la sociedad le ponía delante.

Samantha Hudson ha tenido que superar obstáculo y ha podido cumplir sueños. Este martes 9 de noviembre logró uno de sus objetivos. "Venir a Pasapalabra es el sueño de mi vida, mataría a toda mi familia por estar aquí", le dijo a Roberto Leal.

Un controvertido trabajo para clase, el punto de inflexión

Como parte de un proyecto para la asignatura Cultura Audiovisual del Instituto, Hudson grabó el videoclip de Soy maricón, un tema cuya letra reivindicaba un estilo de vida nada convencional y que colgó en la plataforma YouTube. "Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no dejan entrar porque monto la gresca", cantaba la performista con 15 años. El vídeo de la canción, que subió a YouTube, enfadó a organizaciones religiosas y a partidos políticos conservadores, pero su profesora le puso un sobresaliente.

Más tarde siguió explotando su faceta musical con otros temas como Burguesa Arruinada, Dulce y Bautizada o más recientemente el tema Por España, que lanzó el 12 de octubre.

Su ejemplar discurso de graduación

"En el momento en el que yo me pongo una corona, [esto] supone un acto político. En el momento en el que me pongo una mochila de princesas, estoy luchando contra un sistema que me oprime. Y cuando yo me visto de rosa y salgo a la calle y llamo la atención, estoy luchando contra una sociedad que me rechaza y me niega el derecho a disfrutar de mi propia vida. Porque yo realmente corro peligro por ser como soy".

Es una parte del discurso de graduación de Samantha Hudson en el Instituto Son Ferrer de Mallorca, que recoge el documental biográfico Samantha Hudson, una historia de fe, sexo i electro queer realizado por Joan Porcel. Aquí la puedes escuchar.

"El género nos violenta a todos"

Iván González nació en León en el año 1999 pero pronto se mudó a Mallorca, donde pasó su infancia. A los 13 años comenzó a hacerse preguntas sobre su identidad transgénero y se liberó en cuanto a actitud y forma de vestir, aunque en ningún momento optó por las denominadas cirugías de reasignación de sexo. "[A esa edad] me gustaba mi apariencia cuando encajaba en un rol femenino [...] Simplemente quería ser así", dijo en una entrevista con El País.

Fue gracias a su formación intelectual en las diferentes concepciones del género cuando decidió seguir con el estilo de vida que había llevado hasta ahora, sin querer encajar exactamente en los roles femeninos que la sociedad impone. "No hay una forma correcta o incorrecta de habitar el género, porque es un constructor social y nos violenta a todos por igual", aseguró en su sección de yu, No te pierdas nada.

Sobre el escenario y en la televisión

Las uñas, Paca te lleva al huerto, Veneno y Drag Race España han sido los cuatro proyectos en los que Hudson ha colaborado con Atresmedia, además de su papel como colaboradora en Vodafone yu.

Su estética trash y sus referencias de estilo pop la han encumbrado como uno de los iconos LGTBI más conocidos de su generación. Algunos la odian, otros la aman, pero nadie puede negar que tiene un estilo y una voz propias. Así lo dejó claro en Gen Playz, un programa de debate presentado por Inés Hernand en el que ha debatido con coetáneos de ideología radicalmente opuesta a la suya.

En 2021 puso en marcha su primer espectáculo performativo, titulado Eutanasia Deluxe y representado en el Teatro Lara de Madrid.