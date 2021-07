Inés Hernand habla sobre la regla, el suicido y muchos temas invisibilizados en 'Gen Playz'

Inés Hernand habla de temas controvertidos e invisbilizados en Gen Playz, un espacio que ha generado muchas críticas pero que es un auténtico servicio público. "Hay programas que se atascan un poco más y otros son muy interesantes, el del suicido, por ejemplo", recuerda después de asegurar que el debate sobre "la regla" fue pionero.

"A mi se me invitó un par de veces y no he podido ir", cuenta Rober Bodegas, pero lo cierto es que Inés también ha venido al yu para pedir que le suban el sueldo a su amiga Andrea Compton. "Vivo con ella y la conozco desde el colegio", cuenta la joven, que es muy polifacética. Ha sido monitora, jardinera, limpiadora, consultora jurídica... ¡Su currículum es para imprimir en papiro! "Yo es que soy del 92 y me comí la crisis del 2008", recuerda.

Ni puta gracia es el nombre del show que Hernand tiene en marcha por los teatros españoles junto a Galder Varas. "La gente está muy separada y la risa tarda en contagiarse", explica sobre esta nueva situación de aforos que nos ha traído la pandemia. Después del verano anunciará más fechas por España.

Terminamos con la polémica de La Chocita del Loro, cuyo director salió a decir que las mujeres no eran tan válidas para salir al escenario a hacer comedia como los hombres. "No me sorprende, es una opinión bastante estructural, esta mujer lo verbalizó pensando que no iba a pasar nada pero lo piensa mucha gente", termina Inés.

Puedes ver a Inés Hernand en el minuto 1:12:

