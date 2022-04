Sara Carbonero y Kiki Morente: cuándo empezaron, quién los presentó y por qué terminó su relación

Julio de 2021. Kiki Morente, el hijo pequeño de Enrique Morente, se convierte por primera vez en portada de una revista del corazón. Lo señalan como la nueva pareja de Sara Carbonero, quien cuatro meses antes había anunciado su separación de Iker Casillas.

Diez meses después de aquello, la relación parece haber llagado a su fin. Los implicados no lo confirman ni desmienten, aunque también es cierto que nunca se oficializó la pareja. Lo que se sabe es por las veces que los han pillado juntos y lo que ha contado su entorno.

Cómo se conocieron Kiki Morente y Sara Carbonero

Sara y Kiki se conocieron gracias a Vicky Marcos, una amiga íntima de Sara Carbonero y también su maquilladora. Según publicó el diario La Razón, Vicky Marcos es la mujer de Pepe Barbarre, primo y compañero de Kiki Morente.

La casualidad los puso en el mismo camino y, según dice ese diario, fue amor a primera vista y ya en ese momento su relación empezó a avanzar.

Las fotos de Sara y Kiki juntos

Al parecer ellos avanzaron rápido, lo que tardó en llegar fue su primera foto de ambos juntos. De hecho, en este tiempo no habido demasiadas instantáneas de la supuesta pareja.

La revista Semana publicó en el mes de septiembre la primera foto de ambos paseando de noche por Madrid. Poco antes ¡Hola! había publicado una foto de los dos en Chipiona (Cádiz).

El beso lo publicó la revista Lecturas en diciembre, poco después de que unas fotos de Kiki Morente y otra joven llevasen a hablar del final de la relación.

La ruptura de Sara Carbonero y Kiki Morente

Los titulares que hoy protagonizan ahora Sara y Kiki hablan de ruptura. "Yo sigo con mi música y con mi vida", decía el 1 de marzo Kiki Morente al ser preguntado por Sara Carbonero. En ese momento ya se hablaba de ruptura.

A principios de febrero se habló de un enfriamiento de la relación y el día 19 de ese mes Jaleos, de El Español, confirmó la separación. "Una ruptura que no es reciente, sino que se produjo, según la información que maneja este medio, a finales de 2021", señaló este medio. De esta forma, cantaor y periodista empezaron 2022 solteros pero manteniendo una buena amistad: "Continúan viéndose con amigos comunes. Su relación actual es cordial y se profesan el mismo cariño y admiración".

El motivo de la separación fue, según contó una fuente cercana a la pareja, son sus diferentes estilos de vida. "En algunos aspectos se compenetran bien, pero en otros son muy distintos. Sara es más tranquila, más familiar y casera. Kiki es la calle en persona. Están en tiempos diferentes. Su timming no es el mismo", señaló esa fuente.

Al parecer el primer paso hacia la separación lo dio Sara Carbonero y Kiki se lo puso fácil. Ese final no implica que no vayan a seguir viéndose o no vayamos a seguir viéndolos. "Van a seguir viéndose y quedando, sobre todo por sus amigos en común, como Vicky Marcos, la persona que los presentó".