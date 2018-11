Sara Carbonero tiene un truco infalible para que sus hijos se porten bien

Sara Carbonero es periodista, bloguera de moda y toda una madraza. Además de marcar tendencia a través de sus redes sociales y escribir su blog, Carbonero también cuida a diario de sus dos hijos con Iker Casillas, Martín y Lucas. Aunque al principio el mayor, Martín, tuvo algunos celos de su hermano, ahora el problema ya está solucionado y "se quieren un montón".

Sin embargo, con las Navidades a la vuelta de la esquina, parece que los hijos de Sara Carbonero han comenzado a hacer de las suyas. "Yo me negaba a poner el árbol hasta dicembre, pero era imposible porque luego vas por la calle y hay Papá Noeles, vas a comprar y ya está todo ambientado... al final los niños quería ya. Este año lo han disfrutado un montón, solo por ellos lo hemos hecho así", cuenta Sara a los medios en el evento de presentación de la nueva colección de Calzedonia.

¿Y qué regalos habrán pedido Martín y Lucas a Papá Noel? "La carta está escrita pero hay varias cartas, cada día ponen una cosa, quitan otra... pero bueno, al final se disfruta más", explica.

Así, los pequeños tienen que portarse bien si quieren que Santa traiga todo lo que han pedido. ¿Y cómo lo consigue? Pues trayéndose a un "aliado" de Papá Noel. "Tengo que confesar que el año pasado traje a casa un elfo, que es un ayudante de Papá Noel. Es una tradición americana y me la recomendó una amiga, aunque yo no soy muy de estas tradiciones, todo lo que sea demasiado materialista en esta época no me gusta... pero el Elfo se fija en lo que hacen los niños, así que creo que lo voy a sacar ya", dijo entre risas. "Iba a esperar al 1 de diciembre y creo que mañana va a estar el Elfo, porque claro, lo ve todo y hay que portarse bien, lo respetan un montón. Son pequeños trucos que nos ayudan a los papis", explicó.