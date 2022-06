Sara Donés, la hija de Pau Donés, cumple 18 años y recibe la herencia de su padre

Sara Donés, la hija de Pau Donés protagonista del videoclip de 'Eso que tú me das' // YouTube

Siempre se ha mantenido en el anonimato y son muy pocos detalles los que se conocen de su vida privada. Eso sí, su padre la adoraba.

Sara Donés quedaba huérfana de padre el pasado 9 de junio de 2020, día en el que la voz de Pau Donés se apagaba a causa de un cáncer de colon diagnosticado años antes.

El músico y líder de Jarabe de Palo dejaba tras de sí un inmenso legado musical y una abultada herencia que ahora ha recibido su única hija, que ya es mayor de edad. Sara Donés ha cumplido 18 años y ya puede gestionar el dinero y el patrimonio que le dejó su padre.

Aunque el cantante viajaba y hacía interminables giras mientras ella crecía, la vida les dio más tarde la oportunidad que no tuvieron en la infancia de Sara. Padre e hija viajaban juntos a California en 2008 y allí nacieron las primeras letras y acordes de Tragas o Escupes, último disco de Pau Donés.

De hecho, es Sara Donés la bailarina que protagoniza el videoclip de Eso que tú me das. Aunque tapa su rostro con un antifaz, su enorme sonrisa y una chispeante mirada demuestran la gran conexión que tenían padre e hija.

Pau Donés y su hija Sara // Youtube

Socia única de Tronco Records

El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el pasado 3 de marzo que Sara Donés es la nueva socia única de Tronco Records, la discográfica que creó su padre a finales de los 90, que ahora administrará de forma solidaria junto a su tío Marc.

Pau Donés fue accionista y administrador único hasta un tiempo antes de su muerte. Cuando la enfermedad estaba avanzada, el artista cambió la configuración de la sociedad y nombró administrador solidario a su hermano Marc.

Ahora que Sara Donés ha cumplido la mayoría de edad, la joven ha recibido el legado que su padre dejó para ella y se ha convertido en socia única de Tronco Records. La discográfica tuvo unos beneficios de 207.000 euros en 2019 y en 2022 alcanzaron los 425.000 euros. Además, la empresa dispone de un patrimonio valorado en 7,5 millones de euros, cuya mayor parte son inmuebles.

Las propiedades que le dejó

Los años de trayectoria en la música permitieron a Pau Donés invertir sus ahorros en varias propiedades. Así, su hija Sara ha heredado viviendas en varios en Montanuy, Formentera y Barcelona.

Además, ha sido Sara Donés la receptora de los 2,2 millones de euros por los que se vendió a principios de año la casa de su padre en el Vall D'Aran, un enclave de ensueño en el Pirineo catalán que se había convertido en el refugio del músico durante sus últimos años de vida.

La adquirió en el año 2000 y contaba con siete dormitorios, seis baños, una gran sala de estar, cocina, gimnasio, sauna y varias estancias con chimenea, además de un estudio de grabación profesional. Allí se grabó la última entrevista de Pau Donés con Jordi Évole.

Pau Donés // Pau Donés

Los meses de Sara y Pau Donés en Estados Unidos

Cuando sufrió una recaída en el cáncer que padecía en 2008, el cantante decidió volcarse en su hija Sara. Pau Donés llegó a confesar que la música le había robado todo el tiempo que debía haberle dedicado a su hija cuando nació y decidió que el tiempo que le quedara de vida lo pasaría con ella. "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", confesó en 2018, antes de retirarse.

"Nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", dijo con ilusión cuando se abandonó la vida pública. El cantante se lamentaba de no haber podido pasar más tiempo con Sara y confesaba que ''ella es el gran amor de mi vida". Juntos se fueron a vivir a California (EE.UU.) donde compartieron los dos últimos años de vida de Pau Donés.

En Estados Unidos compartieron aficiones, se hicieron inseparables e incluso Pau contó que Sara aprendió a tocar la guitarra sin recibir clases. Disfrutaron de la tranquilidad del mar, hicieron surf y dieron clases de baile en su casa. En su retiro, la joven le contó a su padre que quería estudiar Medicina.

Fue una experiencia de lo más inspiradora que ayudó a Pau a dar forma al que sería su último trabajo, un disco al que tituló Tragas o escupes con el que quiso dar las gracias a la música, a sus seguidores y, especialmente, a su hija.

Sara Donés, en el videoclip de 'Eso que tú me das'. // YouTube

"Me enseñó a decir te quiero"

Sara Donés también enseñó a Pau Donés a decir "te quiero". El cantante se lo contó a Jordi Évole en el documental Eso que tú me das´, que se grabó solo 15 días antes de la muerte de Pau Donés.

"Me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer", contó Donés a Évole. "En casa siempre nos hemos querido mucho, pero nos hemos tocado muy poco, esto viene de familia, nuestros padres vienen de una generación que no se tocaban mucho porque digamos que no estaba bien visto".

"Mi hija me ha enseñado esto, a tocarnos, a besarnos, a abrazarnos... a decirnos que nos queremos. Me ha enseñado a decir 'te quiero' con corazón y mirando a los ojos", confesó el artista, que le regaló su último te quiero en forma de canción.

"Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo".