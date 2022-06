Dos años sin Pau Donés: 10 canciones imprescindibles para recordar al líder de Jarabe de Palo

Hace ya dos años que se apagó la voz de Pau Donés. El cantante fallecía a los 53 años de edad a causa de un cáncer el pasado 2020.

Aunque en un principio asumió la enfermedad con cierta esperanza, poco a poco esta fue deteriorándole cada vez más. Pocas semanas antes de su despedida, el músico citó a su amigo Jordi Évole en su casa del Vall D'Aran -ahora vendida- para grabar una de las entrevistas más duras que ha hecho el periodista. La imagen de Pau, en la última fase del cáncer, resultaba impactante.

La charla, grabada para su emisión en cines, se bautizó Eso que tú me das, título homónimo de una de las últimas canciones que publicó. Durante poco más de una hora que dura el documental, Pau Donés se sincera, habla con serenidad de la vida pero también de la muerte porque "nunca me ha dado miedo", declaraba. Sin embargo, pedía una prórroga a la vida: "No me quiero morir, ahora no me va bien, tengo cosas que hacer".

Dicen que nadie desaparece del todo mientras quede alguien que lo recuerde. Así, desde Europa FM queremos contribuir a la difusión del increíble legado musical que deja Pau Donés recordando 10 de sus temas más emblemáticos.

10 temas imprescindibles de Pau Donés y Jarabe de Palo

La Flaca

Agua

Depende

Grita

Bonito

La quiero a morir, con Alejandro Sanz

Déjame vivir con Chambao

Humo

Completo incompleto

Te miro y tiemblo