"Me ha enseñado a decir 'Te Quiero'": Pau Donés y la lección que aprendió con el nacimiento de su hija Sara

Pau Donés confiesa en el documental de ' Eso que tú me das' que era incapaz de decirle a su mujer que la quería más allá que con la música. Algo que radicalmente cambió con el nacimiento de su hija Sara: "Me enseñó a decirnos que nos queremos". Así lo contaba.

Muchas son las cosas que los padres tienen que enseñar a sus hijos a lo largo de su vida. Sin embargo, hay veces en las que son ellos los que acaban enseñando lecciones de vida a sus progenitores.

Así se lo explicaba Pau Donés a Jordi Évole en su última entrevista antes de fallecer emitida a través del documental 'Eso que tú me das'. El periodista preguntaba al cantante de Jarabe de Palo qué era lo que su hija – Sara – le había enseñado en la vida y él no dudaba en responder sin pensarlo.

"Me ha enseñado a querer y a demostrar como querer", explicaba. "En casa siempre nos hemos querido mucho, pero nos hemos tocado muy poco, esto viene de familia, nuestros padres vienen de una generación que no se tocaban mucho porque digamos que no estaba bien visto".

"Mi hija me ha enseñado esto, a tocarnos, a besarnos, a abrazarnos... a decirnos que nos queremos. Me ha enseñado a decir 'te quiero' con corazón y mirando a los ojos", confesaba.

Y es que el cantante revelaba poco después que solo tras el nacimiento de su hija había comenzado a expresar su amor personalmente a sus seres queridos. Especialmente a su mujer, que estaba acostumbrado a decirla "te quiero" a través de canciones como Agua en vez de verbalmente y en persona.

Pau Donés y lo que supuso su trabajo en la relación con su hija Sara

También declaraba al periodista que su trabajo como vocalista y músico en Jarabe de Palo había hecho que pasara menos tiempo con su hija de lo habría deseado. Especialmente tras la separación con su mujer, en donde la relación con ella al principio empeoró. Haciendo sentirse al músico muy culpable.

De hecho, confesaba que su hija le acusó siendo muy pequeña de haberla abandonado. "Mi hija pensó que al dejar a su madre la había abandonado". Pau explicaba que la niña se lo dijo sin tapujos cuando fue a recogerla un día a la guardería.

"Un día, yo venía de México y hacía dos meses que no la veía y no me habló. La fui a buscar, salió supercontenta, me vio y subió al coche, yo me desesperé", comenzaba explicando. "Después de dos meses de no verla, que hiciera eso…", recordaba. Sin embargo, su hija a pesar de la poca edad que tenía por aquel entonces, pronto le explicó a su padre su duro comportamiento.

"¿Sabes por qué te trato así cuando vienes a verme? Papi, porque pensaba que me habías abandonado, que nos habías abandonado", le recriminaba. Pau le contestó en aquel entonces que "nunca en la vida" y afirma que "a partir de ese momento todo cambio".

El último año de vida de Pau Donés: de viaje junto a su hija por California

Su último año de vida, de hecho, lo pasó de viaje por California junto con ella y su exmujer. "Era uno de los sueños que también quería hacer, quería vivir con mi hija a solas", explicaba. Y así lo hizo.

"Fue una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque ahí se establece una ligazón, se establece una manera de vivir que es imposible de conseguir en un entorno en el que no tengas un poquito más de privacidad", recomendaba. "Fue una experiencia extraordinaria".

Pocos días después de la entrevista, fallecía como consecuencia de una recaída en un cáncer. La vida se llevaba a uno de los mejores músicos y compositores de España. Pero antes, nos regalaba esta conversación íntima en modo de entrevista en donde Pau ha conseguido seguir enseñando y transmitiendo inteligencia y sentimientos sin estar entre nosotros.

