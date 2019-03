Sarah Hyland publica una foto hospitalizada de nuevo

Sarah Hyland, 'Haley' en Modern Family, ha vuelto a ser ingresada de nuevo en el hospital. La propia actriz ha sido quién ha dado la noticia a sus seguidores vía Instagram, tranquilizándolos y quitando importancia al asunto ya que su hospitalización no ha sido por motivos graves.

Los motivos no están claros, pero Sarah informó a través de las redes, que se encontraba mal, tenía fiebre y conjuntivitis. Por eso, fue ingresada inmediatamente y mostraba en redes que no se desprendía de su almohada y su mascarilla facial como esenciales en sus estancias hospitalarias. Pero que no cunda pánico, ya que tras el pequeño susto, la actriz informó a sus seguidores que vuelve a estar en casa, sana y salva.

La joven de 28 años sufre diversos problemas de salud desde hace años. Ha pasado por dos trasplantes de riñón debido a que padece displasia renal, patología que también le provoca varias dolencias.

Además de no gozar de bienestar físico, Sarah confesó en una entrevista para Ellen DeGeneres, que tampoco gozaba de bienestar mental, ya que lleva años luchando contra la depresión, algo que le causa muchos problemas y hace flaco favor a su estado físico. Después de una visita, esta vez más corta al hospital, la actriz anunció que estaba muy feliz de volver a casa y se encontraba mucho mejor. Su pareja, Wells Adams, está siendo su mayor apoyo y le ha hecho compañía durante su última estancia en el hospital.