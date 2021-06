Sebastián Yatra: cuál es su verdadero nombre, su historia con Tini Stoessel y cuánto dinero tiene

No cabe duda de que Sebastián Yatra se ha convertido en una de las figuras principales de la música latina. El cantante colombiano ha triunfado con temas como Traicionera o Devuélveme el corazón y ahora lo hace con Pareja del Año, su exitosa colaboración con Mike Towers.

Cuál es su verdadero nombre

A sus 26 años, el cantante ha conseguido el objetivo que se propuso de joven: triunfar en la música, pero con un nombre artístico, Yatra, que nada tiene que ver con sus apellidos. "Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", dijo en una entrevista para 'ELLE'.

Su nombre real es Sebastián Obando Giraldo y Yatra significa "camino sagrado a lo divino".

Cuánto dinero tiene

Aunque es difícil estimar los ingresos de un músico como Sebastián Yatra, que no solo edita música sino que da conciertos, participa en programas de televisión y es imagen publicitaria, lo cierto es que el cantante viene de una familia adinerada. Su padre es un empresario colombiano conocido por fundar la compañía de transporte y distribución más antigua del país.

Desde bien joven, su familia lo apoyó en sus pretensiones musicales, pudiendo otorgarle unas facilidades económicas para cumplir sus sueños que otros padres no hubieran podido asumir. Su talento natural para la música también fue clave para su desarrollo como cantante.

¿A quién está dedicada 'Cristina'?

Fue en el año 2018 cuando los rumores de un posible romance con Cristina Iglesias, una de las mellizas que Julio Iglesias tuvo con Miranda Rijnsburger, salía a la luz.

Los jóvenes se conocieron en el concierto que el cantante ofreció en Starlite en el año 2018 y en los mentideros andaluces eran la comidilla. Sin embargo, parece que la cosa no fue a mayores, aunque una frase del tema deja claro que el artista quedó prendado de alguna manera de las noches marbellíes. "Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas", canta en Cristina.

Las hijas de Julio Iglesias y Miranda Riijnsburger, Victoria y Cristina // Gtres

Su historia de amor con Tini Stoessel

Duró poco más de un año pero su romance fue tan intenso como comentado por sus fanáticos. Sebastián Yatra y Tini Stoessel hicieron público su amor en el año 2019 con un beso sobre el escenario del Luna Park de Buenos Aires, pero su conexión, personal y musical, hizo que los rumores sobre su noviazgo comenzasen mucho antes.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra // GTRES

Cada vez que se subían al escenario a cantar alguna de sus colaboraciones, Ya no hay nadie que nos pare o Quiero volver, saltaban las chispas. Sus fans estaban entusiasmados con este feeling, una aventura que terminó a mediados de 2020, cuando ambos artistas comunicaban a sus seguidores que su relación se había terminado.