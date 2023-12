Sebastián Yatra se emociona en un concierto al recordar a Aitana: "Nunca olvidaré ese amor"

La ruptura de Aitana y Sebastián Yatra no ha sido sencilla para ella ni tampoco para sus fans. El lunes el colombiano confirmaba durante un concierto que "los dos estaban solteros" y explicaba que seguirían siendo amigos, justo las mismas palabras que ella usó para contar lo sucedido ante las cámaras.

No sabemos qué ha pasado, ya que la catalana suele ser muy discreta con su vida privada y posiblemente no dé ningún detalle al respecto. Lo que sí podemos intuir es que los dos se encuentran devastados después de un año juntos, como se vio en Bogotá cuando la triunfita se derrumbó al cantar The Killers, el tema que le dedicó a su ex.

Este viernes Yatra ha dado su primer concierto desde el anuncio en México y se ha mostrado muy afectado, lo que no ha impedido que diera a sus fans el show que se merecen. Sin embargo, ha querido aprovechar el tiempo y reflexionar un poco sobre los cambios en su vida recientemente.

"La siguiente canción es bonita para recordar a las personas que queremos que están lejos, esas personas que se han ido. Nunca olvidaré ese amor, que es más grande que el tiempo, la distancia, las peleas, la tristeza, que cualquier cosa...", ha comenzado diciendo, en clara referencia a un romance que ha terminado.

Además, ha animado a los asistentes a nunca callarse sus sentimientos: "Si están pensando mucho si piden perdón o si mandan ese mensaje... pues manden el mensaje que no pasa nada". Al terminar, ha interpretado a guitarra la canción Un año, su colaboración con Reik de 2019.

¿Un año, el tiempo que duró con Aitana?

Hay muchas posibilidades de que hablara de ella...