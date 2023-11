Selena Gomez anuncia que vuelve a abandonar las redes sociales: "Estoy harta"

Selena Gomezno puede más.

La artista ha estallado tras el aluvión de comentarios negativos que ha estado recibiendo los últimos días tras "pronunciarse" sobre la situación actual entre Israel y Palestina.

"Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque tengo que corazón roto de ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todas las personas pero, en especial, a los niños. Mis palabras o u hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente, no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir. Con amor", escribía en sus stories de Instagram.

Pero tras ese mensaje, las críticas han caído como una avalancha sobre la protagonista de Only Murders In The Building, y muchos internautas le achacan que, siendo la mujer más seguida de Instagram con más de 430 millones de seguidores, su perfil es un gran altavoz para el mundo y debería utilizarlo para dar visibilidad, al igual que hace con otras causas como la salud mental, feminismo, elecciones de Estados Unidos o el movimiento Black Lives Matters.

Aunque hay muchos detractores de la actriz, también hay quienes la defienden a capa y espada, señalando que muchas otras compañeras de profesión no se han pronunciado al respecto y nadie las ha puesto contra las cuerdas, mientras que Selena, diga lo que diga, o haga lo que haga, siempre será criticada.

Unos días después de este revuelo, la artista finalmente ha decidido eliminar sus redes sociales, tanto por los "horrores" que no quiere ver, como por los comentarios negativos que no para de recibir.

"Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está sucediendo", así de clara y concisa ha sido la intérprete de Love Will Remeber sobre su continuidad en la aplicación de reels y fotografías.

No es la primera vez que la artista amenaza con marcharse de las redes sociales y al final, tarde o temprano, siempre acaba volviendo.