Selena Gomez desvela la fecha de estreno de 'Love On', su nuevo single

Aunque en sus redes sociales oficiales las últimas fotos corresponden a su noviazgo con el productor Benny Blanco, Selena Gomez tiene nueva música en camino.

Así lo confirma la newsletter oficial de la cantante, que ha enviado a todos sus suscriptores las primeras pistas de su nuevo single. Un anuncio que llegaba como un regalo de San Valentín, con un candado en forma de corazón con unos números clave que confirman que el estreno tendrá lugar el próximo 22 de febrero.

El título de la canción es Love Ony todo apunta a que se trata de un tema romántico pero escrito desde una perspectiva optimista, ya que fue la propia Selena la que confirmó a Vogue Mexico que el nuevo disco no contendría "canciones tristes". Quería lanzar un disco pop con el que volver al sonido que le dio la fama y con Single Soon,su último trabajo, dio el primer paso.

Además del nombre y la fecha de estreno, algunos fans han recibido candados en forma de corazón para que promoción llegue a las calles. Junto a ellos se incluían frases de la propia canción, como: "¿Por qué estamos hablando sobre este tartar cuando podríamos estar en otro sitio, como besándonos en la parte trasera del coche?".

En Nueva York y Los Ángeles incluso han aparecido puentes llenos de candados y frases, un símbolo de amor y compromiso.

Entre los compositores del tema se encuentran Michael Pollack, Isaiah Tejada, Stefan Johnson, Jordan Johnson, Julia Michaels y la propia Selena Gomez.