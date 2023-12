Así ha sido la psicodélica cita de Selena Gomez y Benny Blanco en un parque temático de arte

Selena Gomez y Benny Blanco están en el momento más romántico de su relación, y la cantante no ha dudado en compartir con sus seguidores la última cita con su novio, en un parque temático de arte, durante las vacaciones de Navidad.

Selena Gomez yBenny Blanco están viviendo el mejor momento de su relación.

La nueva pareja de moda no esconde su amor, y se han dejado ver juntos en varias ocasiones desde que la actriz confirmó su noviazgo a los cuatro vientos a través de sus redes sociales.

La protagonista de Only Murders In The Building ha publicado en sus stories de Instagram la última cita que ha tenido estas navidades con el productor musical en el primer parque temático de arte, Luna Luna Forgotten Fantasy, en Los Angeles.

Se trata de una asombrosa colección de atracciones y reliquias creadas por los artistas contemporáneos más destacados del mundo, como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y David Hockney, entre otros.

Selena ha compartido tres imágenes de su original cita: un caleidoscópico selfie abrazada a Benny, una foto de su novio contemplando esta misma obra formada por espejos y un psicodélico mural.

Si ampliamos la primera imagen, podemos ver a la fundadora de Rare Beauty con una sonrisa de oreja a oreja, que no ha desaparecido de su cara desde el día en el que confirmó su relación con el productor.

¡Hacen una pareja entrañable!