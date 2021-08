Selena Gomez habla de su trastorno bipolar: "Me quité un peso de encima. Esto explica muchas cosas"

Selena Gomez es la protagonista de la nueva edición de la revista Elle, donde ha ofrecido una extensa entrevista hablando de sus nuevos proyectos profesionales, pero también de temas muy personales.

Además de explicar qué supone para ella Only Murders, su nueva serie donde por fin puede interpretar a un personaje de su edad y dejar atrás el trauma que le produjo trabajar tan joven en la factoría Disney, también ha hablado de salud mental.

Lo que supuso el diagnóstico de su trastorno bipolar

En 2020, Selena Gomez confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar en el programa de entrevistas de Miley Cyrus. Ahora la cantante ha querido profundizar más sobre cómo se sintió cuando le dieron esta noticia.

Lejos de sentirse asustada, Selena confiesa que "se quitó un peso de encima" cuando se enteró: "Respiré hondo y dije: 'Está bien, esto explica muchas cosas".

Desde que le diagnosticaron lupus en 2014, Selena había pasado por momentos muy difíciles en su vida con los que no sabía hasta dónde podría lidiar: "Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, todas estas eran cosas que deberían haberme deprimido"

"Cada vez que pasaba por algo, pensaba, '¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar?' 'Vas a ayudar a la gente'. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Pudo haber habido un momento en el que no era lo suficientemente fuerte y habría hecho algo para hacerme daño", ha añadido.

Apartarse de las redes sociales, la mejor decisión

Para mejorar su salud mental y evitar que su trastorno bipolar y la depresión y ansiedad que sufría empeoraran, la artista tomó la mejor decisión que tenía en su mano: alejarse de las redes sociales. "No las tengo en mi teléfono, así que no hay tentación", ha explicado asegurando que es un equipo el que se encarga de administrar sus diferentes cuentas.

El motivo de esta decisión es porque Selena confiesa que podía pasarse horas mirando el perfil de alguien en Instagram y luego darse cuenta de que ni siquiera conocía a esa persona. Y lo que es peor, la frustración que le generaba compararse con otras personas.

"Ahora obtengo la información de la manera correcta. Cuando mis amigos tienen algo de qué hablar, me llaman y me dicen: 'Oh, hice esto'. No dicen: 'Espera, ¿viste mi publicación?", ha explicado.

"He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas"

El alejarse de las redes sociales hizo que Selena se centrase en proyectos más profundos, como su línea de cosméticos Rare Beauty. Una colección de maquillaje que tiene como objetivo rechazar los estándares de perfección y abrazar la belleza natural: “He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas. Veía una imagen y decía: 'Dios mío, ¿por qué no me veo así?' Nada de eso era bueno para mí".

Además, Rare Beauty viene de la mano de Rare Impact Fund, una fundación que tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares durante los próximos 10 años para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.