Selena Gomez se pronuncia por primera vez contra Disney: "Renuncié a mi vida"

Selena Gomez es una de las muchas estrellas mundiales que salieron de la factoría Disney. La artista protagonizó durante cinco años la serie juvenil Los magos de Waverly Place y siendo tan solo una niña se convirtió en un ídolo de masas.

La fama repentina a edades tan tempranas, han hecho que muchas estrellas se hayan revelado años más tarde recurriendo a la provocación, el alcohol o las drogas. Miley Cyrus, Bella Thorne o Demi Lovato son algunas ex niñas Disney que han arremetido duramente contra la factoría una vez adultas.

Sin embargo, Selena Gomez siempre había tenido buenas palabras para la empresa. Hasta ahora. En la presentación de su nueva serie, Only Murders in the Building, que se emitirá a través de la plataforma de streaming Hulu, la artista ha reflexionado sobre su etapa como actriz infantil.

Selena considera muy importante aprender en todos los proyectos en los que trabaja, pero esto no ocurrió cuando le dio vida a Alex Russo en la serie de hechiceros: "Renuncié a mi vida por trabajar con Disney a una edad muy temprana. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una niña que no sabía lo que hacía, sólo corría por el set"

"Ahora me siento como una esponja. Absorbo toda la sabiduría que puedo", ha añadido celebrando su regreso a la pequeña pantalla: "Resulta muy agradable que me den un papel acorde a mi edad real, algo que raramente sucede. No sé si soy buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo".