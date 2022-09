Selena Gomez lanza un ejemplar mensaje de respeto a sus seguidores: "Todo lo que quiero es difundir la bondad"

Selena Gomez es una de las artistas más amables del panorama celebrity. La actriz y cantante siempre ha intentado ser un ejemplo para sus seguidores a través de la música con las letras de sus canciones, un referente en el ámbito de la salud mental, además de predicar la importancia de ser una buena persona y tratar a los demás con respeto.

Una vez más, la protagonista de Los Magos de Waverly Place ha sacado todo lo que lleva dentro para lanzar un importante mensaje de respeto a sus seguidores, y lo ha hecho a través de un directo de TikTok, red social en la que Selena ha estado muy activa en los últimos meses.

"Todo lo que tengo que decir es que es muy irónico que todo lo que publico se trate de palabras amables y eso es exactamente lo que quiero, eso es todo. Si apoyas a Rare, debes saber que también estás representando lo que significa, y eso es: las palabras importan, verdaderamente importan", predicaba Gomez.

Selena ha continuado con su speach lanzando otro contundente mensaje: "Creo que muchas cosas que ni siquiera necesito saber son crueles y repugnantes. No es justo, y nadie debería ser tratado así, todo lo que quiero es difundir la bondad"

Su "rivalidad" con Hailey Bieber

Estas palabras de Selena llegan pocos días después de la viral entrevista de Hailey Bieber en el podcast Call Her Daddy, donde la modelo aclaró el triángulo amoroso Bieber-Baldwin-Gomez, además de señalar que entre ella y Selena no hay más que respeto mutuo: "Es todo amor y respeto (...) Y pudimos dejar eso atrás con claridad y respeto, entonces está bien, lo que me ha traído un montón de paz".

Aunque no sería la primera vez que Selena defiende a la modelo, desmintiendo esa rivalidad. En el año 2019, tras el lanzamiento de Lose yo to love me, Hailey recibió oleadas de hate, pero la intérprete se encargó, a través de otro directo, de frenar esos comentarios.

"Me encanta la acogida que está teniendo la canción, sin embargo, no soporto a las mujeres que intentar derribar a otras mujeres, y nunca estaré a favor de eso, así que por favor, sed amables, no importa cual sea la situación, si eres mi fan no seas grosero con nadie", espetaba.

Como diría Selena Gomez en su canción, Kill'em with kindness.