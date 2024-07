Selena Gomez, radiante de vacaciones en Malibú junto a su novio Benny Blanco

"Está impresionante", "está brillando" o "se la ve muy feliz" son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales este fin de semana tras la última aparición de Selena Gomez.

La cantante está pasando unos días de descanso en las playas de Malibú, donde los fotógrafos la han captado con su pareja Benny Blanco disfrutando de la playa, el sol y unas refrescantes bebidas. Aunque su relación con el productor musical, con el que sale desde hace poco menos de un año, ha creado bastante controversia entre sus fans, lo cierto es que Selena está radiante. Después de atravesar malas temporadas por sus problemas de salud mental, parece que ha encontrado la estabilidad.

La serie Only Murders in the Building, que coprotagoniza junto a Steve Martin y Martin Short, ha sido internacionalmente reconocida, y su marca de cosméticos Rare Beauty le ha reportado grandes beneficios.

Además, hace tiempo que Selena empezó a priorizar su estabilidad y salud mental pese a las críticas ajenas. Son muchos haters los que, a la mínima oportunidad, aprovechan para hacer comentarios sobre su físico o su peso, pero ella no se avergüenza.

Se muestra en bañador sin ningún pudor y presume de curvas al sol.

Su rostro, entusiasmado, refleja el buen momento personal que atraviesa, y su sonrisa es síntoma de la felicidad que ha encontrado al lado de Benny Blanco.