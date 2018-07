Selena Gomez reconoce que padece lupus

Hace tiempo que Selena Gomez está apartada de la vida pública, y ahora sabemos el porqué. La cantante nos ha sorprendido a todos tras admitir en una entrevista para la revista Billboard que padece una seria enfermedad: lupus.

"Me diagnosticaron lupus, y he estado sometida a quimioterapia" explica la cantante, justificando así su desaparición en los medios de comunicación, que ha generado infinidad de rumores. Son precisamente estos rumores y el rechazo que ha recibido por parte de diferentes sectores, lo que la ha motivado y ayudado a crear su nuevo disco Revival.

Segura de si misma, con fuerza y sobretodo muy ilusionada, Selena asegura "Éste es mi momento. Me lo merezco. Me lo he ganado".

La cantante y actriz estadounidense también aprovecha la entrevista para agradecer a su amiga y también cantante, Taylor Swift, su amistad. "Ella me transmite fortaleza, cómo si pudiese confiar en otras personas".