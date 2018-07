El selfie de Ellen DeGeneres se convierte en el tuit más retuiteado de la historia

En menos de 50 minutos, el "selfie" o autofoto realizado por Ellen Degeneres rodeada de estrellas de Hollywood como Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie o Julia Roberts en la ceremonia de los Oscar se ha convertido en la más retuiteada de la historia, superando el millón de retuits.

Hasta ahora, la foto más retuiteada era la que subió el presidente estadounidense, Barack Obama, al ganar por segunda vez las elecciones de Estados Unidos, en la que abrazaba a su esposa, Michelle Obama, y que, hasta ahora, había sido retuiteada 778.329 veces.

Four more years. pic.twitter.com/bAJE6Vom

Sin embargo, la deslenguada presentadora de los Oscar se propuso este lunes superar esa marca y lo consiguió en poco tiempo, además de lograr uno de los momentos más divertidos de la gala, en la que apostó por la informalidad y la cercanía con las primeras filas de la platea, para alcanzar, hasta ahora, 2.600.000 retuits.

La popular presentadora de televisión, vestida de blanco, consiguió encuadrar en una sola foto a Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Badley Cooper, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, Lupina Nyong'o y su hermano y Jared Leto.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap