Sentencia de Johnny Depp contra Amber Heard: el jurado popular ya tiene veredicto

El mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin después de muchas semanas. El jurado popular ha sido el encargado de decidir un veredicto en las últimas horas y este miércoles han comunicado su parecer.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las seis semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarlo. Depp pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Este es el veredicto del jurado popular

El jurado popular ha dictaminado por unanimidad que Amber Heard es culpable de difamación contra su exmarido, Johnny Depp. Así, deberá pagar 10 millones de dólares y otros cinco millones por dañar su reputación y perjudicar su carrera. Por su parte, el actor deberá darle dos millones a su expareja.

¿Cómo se ha tomado esta decisión?

Según un formulario del jurado al que tuvo acceso el Diario El País, los miembros no tuvieron que decidir quién es el culpable y quién es el inocente. Esto se debe a que no se trataba de un delito y, por lo tanto, no aparecen las palabras "culpable" o "inocente".

No obstante, los miembros del jurado se enfrentaron a una difícil decisión: decidir si verdaderamente ha habido difamación por parte del actor o de la actriz.

De esta manera, se podían dar dos posibilidades: que sentencien que Heard difamó a Depp o que sentencien a Depp por difamar a Heard. En cada caso hay dos casillas decisivas. Se trata de aquellas que fijan la cuantía de indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados: los llamados daños compensatorios y daños punitivos, la indemnización y el castigo. Así se decidirá quién ha ganado el juicio.

Johnny Depp, durante una de las sesiones de su juicio contra Amber Heard // Gtresonline

La última sesión de conclusiones

Durante la última jornada, se siguieron dos estrategias diferentes. El equipo de Johnny Depp planteó al jurado sobre la credibilidad en general del actor y Heard y sostenía que la actriz "había representado el papel de su vida" al "mentir" sobre los abusos.

Por su parte, los abogados de Heard apelaron a, recogida en la Constitución de EEUU. Consideraron que, aunque el jurado pensara que las agresiones y abusos físicos no fueran reales, si se determinaba que los psicológicos o financieros sí lo fueron, la actriz ganaría por la libertad de expresión.