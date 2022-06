Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: ¿quién ha ganado el segundo día de deliberaciones?

Johnny Depp vs Amber Heard: ¿Quién ganó el segundo día de deliberaciones? // GTRES NEWS

Después de casi siete semanas, el proceso judicial que enfrenta Johnny Depp contra su exmujer, Amber Heard, ha llegado a su recta final. Este martes 31 de mayo, el jurado participó en el segundo día de deliberaciones sin llegar a un veredicto final sobre el caso.

El proceso se reanudará este miércoles 1 de junio en el Tribunal del Circuito del Condado de Fairfax. Según han informado los expertos en el tema, se espera que ahora sí se pueda llegar a un veredicto por unanimidad.

La jueza Penney Azcarate se reúne con los abogados

Durante la segunda jornada de deliberaciones, la jueza Penney Azcarate se reunió durante breves minutos con el equipo legal de Johnny Depp y Amber Heard sin los actores presentes. La reunión se produjo porque al jurado le surgió una duda en el momento de la deliberación.

Concretamente, se solicitó aclarar un aspecto sobre el artículo de opinión que Heard publicó en el año 2018 en The Washington Post, donde se describió a sí misma como víctima de abuso doméstico.

La consulta de Azcarate estaba relacionada con los extractos que podía considerar del texto publicado por la actriz en el diario. Finalmente, la jueza tomó la decisión de decartar completamente el texto y de tomar en consideración únicamente algunas frases y el título.

¿En qué consistirá el veredicto entre Johnny Depp y Amber Heard?

El veredicto no busca nombrar a un culpable y a una víctima. Esto se debe a que ni Johnny Depp ni Amber Heard han hecho denuncias por agresión, por lo tanto, no se trata de un caso penal. Lo que el jurado deberá decidir es si verdaderamente hubo difamación por parte del actor o de la actriz. Además, la decisión puede ser apelada.

De acuerdo con un formulario al que ha tenido acceso el diario El País, el jurado deberá contestar en un documento a preguntas sobre si Heard ha probado todos los elementos de la difamación o si Depp ha demostradocon pruebas de mayor peso que la declaración era falsa.

En el caso de que el jurado responda a favor de Depp, deberá contestar a la siguiente pregunta: ¿considera que el señor Depp ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que la señora Heard actuó con verdadera mala intención?

Estas preguntas se plantearán de igual manera en el caso de Amber Heard contra Johnny Depp. Una vez el jurado alcance una respuesta, deberán poner una cifra respecto a la compensación de quien declaren ganador del juicio.

¿Cuáles son los posibles veredictos?

Un reporte del diario New York Post, ha señalado que en el caso de que el jurado falle a favor de Amber Heard, la actriz tendrá la posibilidad de llevarse la cantidad de dinero que demanda (100 millones de dólares). Además, también recuperará los gastos que le ha supuesto el juicio.

Si el jurado determina que Heard difamó a Johnny Depp, la actriz no se arriesgará en ningún caso a una condena de prisión porque no se enfrenta a ningún cargo penal. No obstante, Heard deberá pagar a Depp los 50 millones de dólares que solicita.

También se puede dar la posibilidad de que el jurado determine que ni Johnny Depp ni Amber Heard deben ser indemnizados por daños y perjuicios.