Shakira anuncia a Manuel Turizo para su show en Miami: 'Las Mujeres Ya No Lloran' es la gira número 1 del mundo

La artista colombiana conquista Estados Unidos con paso firme tras arrasar en Mexico y Latinoamérica. Tanto es así que su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran es la que más ha recaudado del mundo en el mes de marzo.

Shakira consolida su posición como la gran protagonista musical de 2025. Su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran ha cruzado fronteras y, tras un exitoso paso por México y América Latina, ahora conquista Estados Unidos con una fuerza imparable.

Según los últimos datos de Billboard Boxscore, la artista colombiana es la única latina que figura entre los diez primeros puestos de los tours más exitosos del planeta, alcanzando el segundo lugar en un ranking dominado por figuras del pop y rock internacional en el mes de marzo.

Con más de 130 millones de dólares recaudados en lo que va de año, Shakira no solo se posiciona como la artista hispanohablante más poderosa del mundo, sino también como la mujer más influyente en el circuito de giras globales, solo superada por Coldplay.

Su tour ha dejado atrás las cifras de otros espectáculos de primer nivel, como el de su compatriota y colaboradora Karol G, y ha agotado entradas en todos los estadios norteamericanos donde se ha presentado. Más de un millón de tickets vendidos respaldan su impacto.

Pero Shakira no se detiene. A sus imponentes puestas en escena se suman colaboraciones de alto calibre. Tras compartir escenario en Nueva York con artistas como Alejandro Sanz, Ozuna o Rauw Alejandro, la cantante colombiana ha anunciado nuevas sorpresas para los próximos conciertos.

El 29 de mayo en Boston, contará con la participación especial de will.i.am, con quien ha colaborado en éxitos como GIRL LIKE ME y Don’t You Worry. Y en Miami, epicentro de la música latina, el invitado será Manuel Turizo, que se une a la celebración de una gira que ya es historia.

Como broche de oro, Shakira estrena este jueves por la tarde el videoclip de su tema junto a Alejandro Sanz,Bésame, dirigido por Jaume de Laiguana. El vídeo, grabado durante los ensayos en Charlotte, ofrece una mirada íntima y poderosa de dos íconos compartiendo escenario.