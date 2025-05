¿Cuál es el icónico 'sampleo' que ha utilizado Karol G en 'Latina Foreva'?

El lanzamiento por parte de Karol G de su último single, Latina Foreva, ha vuelto a poner el foco de la actualidad musical en La Bichota.

La de Medellín ha querido rendir un homenaje al protagonismo que han adquirido las mujeres latinas, con un potente ritmo de reguetón sobre el que despliega toda su sensualidad.

Una canción que apunta a ser una de las más escuchadas del verano, a pesar del frío ambiente en el que se ha grabado el videoclip en las montañas de Mammoth Lakes (California), y en la que Karol G ha querido hacer un guiño a una de las referentes latinas más populares de Estados Unidos.

"Why does everybody ask me if i'm latina, isn't it obvious?", se puede escuchar al final de la canción, un sample que corresponde a una de las frases más virales de Alexa Demie, la joven nacida en Los Ángeles y con ascendencia mexicana que se ha convertido en una de las estrellas de la serie Euphoria.

Una suerte de reivindicación cultural que muestra la popularidad de la cultura y música latinas a nivel mundial.