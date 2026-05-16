Críticas por el volumen de los conciertos de San Isidro en Madrid: "No sonó como debía"

Las Fiestas de San Isidro en Madrid no serían lo mismo sin los conciertos. Sin embargo, este año se están acumulando las quejas por el sonido, ya que la música apenas se escucha a pocos metros del escenario. Según el productor musical Carlos Hdez Nombela, el volumen solo puede alcanzar los "89 decibelios a un metro y medio de la PA".

Camellos, el grupo que actuó el viernes 15 de mayo en los Jardines de las Vistillas, ha compartido un mensaje en X (antes Twitter) para criticar esta situación: "Ayer fue un concierto soñado para nosotros que no sonó para nada como queríamos. Ánimo a tod@s l@s compañer@s que están tocando en estas circunstancias y disculpas a la gente que vinisteis a vernos y no sonó como debía", han dicho, asegurando que estuvieron "atados de pies y manos en lo que a volumen se refiere".

El periodista Juan Ceñal estuvo en ese concierto y también criticó esta medida: "Es lamentable estar a las 22:00 de la noche en las fiestas de tu ciudad y que el sonido en una zona de conciertos no llegue casi a la torre de sonido. Es absolutamente lamentable por parte del Ayuntamiento", ha escrito en X. "Esta ciudad ha tenido de siempre unas fiestas ruidosas y es lo que hay, están matando su esencia".

El jueves 14 de mayo ya empezaron a leerse críticas en redes sociales por este tema, pues algunos asistentes criticaron que el concierto de Hens en los Jardines de las Vistillas apenas se escuchó.

Triángulo de Amor Bizarro, el grupo que actúa este sábado 16 de mayo en los Jardines de las Vistillas, asegura que esto "ocurre más de lo que parece": "Las bandas vamos a trabajar. Cuando te llaman, esto no te lo cuentan. Hoy tocamos, y a ver qué pasa, 90 dB puede que los sobrepase la batería sola sin amplificar", ha dicho en X.

Esta situación choca con las críticas de otros vecinos de la capital que luchan contra el ruido. Por ejemplo, en la fachada de una vivienda en la Plaza Mayor se puede leer una pancarta que pide bajar el volumen de los conciertos.