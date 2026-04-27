Shakira promete un gran despliegue femenino en su concierto en Copacabana: "El ADN más puro de la latina contemporánea"

Te interesa Colaboraciones y nuevos outfits: Shakira comparte detalles reveladores de su concierto en Copacabana

Shakira promete darlo todo en el concierto de Cobacabana. Y es que la famosa playa de Río de Janeiro espera todo un despliegue en el show de la colombiana el 2 de mayo.

La artista, que continúa con su gira Las mujeres Ya No Lloran World Tour, tiene muchas ganas de poner toda la carne en el asador desde su espectáculo gratuito en Brasil, y de ello y sobre el poder de la mujer ha hablado en un artículo propio para el diario brasileño O Globo.

"Espero que este show pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que estas mujeres se reconozcan, porque son ellas quienes cargan hoy, en sus cuerpos y en su cotidiano, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea. Quiero dedicar el día 2 de mayo a esas mujeres", ha lanzado la artista, dejando claro que será uno de sus conciertos más poderosos hasta ahora.

La inspiración vital de Shakira

Esa fuerza fue extraída por Shakira por la situación vital que le cambió todo: su divorcio con Gerard Piqué. Así lo explica en el artículo: "Tuve que volver a un día en el que todo lo que había construido se derrumbó. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente".

"Al día siguiente tuve que levantarme de la misma forma, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera", ha contado a corazón abierto.

"La vida no da descanso a las mujeres cuando se ven repentinamente sola"

"La vida no da descanso a las mujeres cuando se ven repentinamente solas, con todo sobre sus hombros", reflexiona la colombiana. E insiste: "Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer".

De ahí nace el mensaje que traslada con su último disco, Las mujeres ya no lloran: "No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo opuesto: la serena constatación de que llorar ya no basta; hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vidas que construir. Y que es posible hacer todo eso con dignidad".

"Durante décadas fueron retratadas como devotas al hogar, silenciosas, sumisas. Esa imagen está obsoleta. La mujer latina de hoy decidió seguir adelante. Ella sustenta la casa, toma decisiones, lidera proyectos y cría a los hijos sola si es necesario", defiende Shakira.