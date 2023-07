Shakira revela que su equipo se posicionó contra la sesión 53 de Bizarrap y le pidió cambiar la letra

El 12 de enero de 2023 el mundo colapsó. La sesión 53 de las Bizarrap Music Session cayó como una bomba de relojería en las plataformas musicales.

La explícita letra, llena de juegos de palabras y referencias a su exmarido Gerard Piqué, se convirtió en el centro de todos los debates. Durante semanas no se habló de otra cosas en tertualias y todo el mundo tenía una opinión al respecto.

La gran mayoría aplaudieron su valentía y su arrojo para transformar un drama personal es un éxito musical. Pero no todos lo vieron tan claro al inicio. Incluso el propio equipo de Shakira tuvo sus reticencias de cara al estreno de la 'tiraera'. Así lo ha confesado la artista en su entrevista con Alejandra Espinosa para el programa latino Primer Impacto.

"No pensé que iba a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente alrededor mía era como 'no, no, no, Shakira, no vas a sacar esa canción'. Tienes que cambiar la letra. Pero no. Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública. Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento, y sublimar esas emociones; es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable", asegura.

Al margen de polémicas, la canción se convirtió en un gran himno para todas esas mujeres que no se quedan calladas ante la traición y el desamor. Shakira no imaginó la magnitud que tendrían sus versos pero se siente agradecida y plena después de atravesar un camino de dificultades.

"Ahora, después de todos los desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento", añade.

No ha sido un trayecto fácil. Con solo 18 años consiguió su primer éxito global con Pies Descalzos y desde entonces no ha dejado de sortear un sinfín de dificultades. Con los años ha aprendido a enfrentarse a cualquier impedimento que se le ponga delante. "Las condiciones en las que empezó en mi carrera, hace un tiempito, eran distintas. La mujer tiene todo tipo de obstáculos, pero no nos quedamos ahí. Pero no nos quedamos ahí. Yo creo que lo importante no es quejarse, sino reconocer e identificar cuáles son esas resistencias y enfrentarse a ellas", mantiene.

No es la primera vez que explica que su música es un reflejo de su vida personal. Aunque se otorga licencias poéticas, componer sirve como desahogo y sus últimas canciones son una ventana a sus emociones.

"La defición del éxito es tan subjetiva. Para mi el éxito es hacer lo que quieres, lo que te gusta, con la libertad de poder expresarte, tus sentimientos, tus emociones, y estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior", cuenta.