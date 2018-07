Escenas de películas donde el sexo fue completamente real

1. Miente conmigo- Clément Virgo, 2005

Miente conmigo- Clément Virgo, 2005 / Internet

Esta película cuenta la vida sexual de una joven en Toronto. En varias escenas la protagonista se mastura y, en una de ellas, en un parque público. Todas reales.

2. The Brown Bunny- Vincent Gallo, 2003

The Brown Bunny- Vincent Gallo, 2003 / Internet

Esta película causó una gran controversia ya que en una escena del film, la actriz Chloe Sevigny, le hace una felación real a Vincent Gallo.

3. Love- Gaspar Noé, 2015

Love- Gaspar Noé, 2015 / Internet

El film argentino contiene escenas de sexo completamente explícitas, grabadas en 3D además. Por ello no es de extrañar que en la mayoría de cines se catalogara como película porno.

4. Sin límites- Paul Morrison, 2008

Sin límites- Paul Morrison, 2008 / Internet

Antes de que Robert Patinson se convirtiera en el vampiro que todas las adolescentes aman, fue un Salvador Dalí en 'Sin límites', de Paul Morrison. En una escena concreta, el actor tuvo que masturbarse de verdad.

5.Canino- Giorgos Lanthimos, 2009

Canino- Giorgos Lanthimos, 2009 / Internet

Una de las películas más aclamadas por la crítica fue 'Canino', de Giorgos Lanthimos. Muestra una relación de incesto de dos hermanas y, en una escena, una de las hermanas masturba a la otra.

6. Último tango en París- Bernardo Bertolucci, 1972

Último tango en París- Bernardo Bertolucci, 1972 / Internet

'Último tango en París' es una de las películas más famosas de su época. Gran controversia alrededor de ella, debido a que una escena en la que la actriz era violada por Marlon Brando, no se sabía si se iba a realizar o no. Pero finalmente, y para sorpresa de la actriz, se rodó. ''No pude negarme, me enfadé muchísimo. Debería haber llamado a mi abogado, porque no se puede obligar a un actor a hacer algo que no está especificado en el guión. Pero por entonces era joven y no lo sabía'', declaró.

7. El centro del mundo- Wayne Wang, 2001

El centro del mundo- Wayne Wang, 2001 / Internet

Sin duda, el momento más recordado de esta película es 'la escena de la piruleta', protagonizada por Peter Sarsgaard y Molly Parcker. Todo fue real.

8. Nymphomaniac- Lars von Trier, 2013

8. Nymphomaniac- Lars von Trier, 2013 / Internet

Siempre se había pensado que la película había sido rodada con actores porno para las secuencias de sexo, pero no es así.