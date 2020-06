Lola Índigo, como Sharon Stone en Instinto Básico para su single 'Mala Cara'

Poco después de lanzar '4 besos' junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, Lola Índigo estrena nuevo tema. 'Mala Cara' habla de un afterparty improvisado, un tema sensual y pegadizo que seguramente acompañará muchas noches de verano.

La portada del single es una recreación anime de la cantante Mimi Doblas reconvertida en Sharon Stone en la película 'Instinto Básico'. El cruce de piernas de la actriz es uno de las escenas más conocidas del cine y no cabe duda de que ha servido de inspiración a su creadora, Belén Aguilera.

De hecho, la propia autora de la ilustración confirmaba que había tomado la película como referencia en un mensaje de Twitter en el que además se lamentaba de la artista no la hubiese mencionado en los créditos a la hora de promocionar el tema en redes. "Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos. Pues sí, “Mala Cara” es lo que se te queda", escribía Aguilera en Twitter.

Poco después, Lola Índigo se disculpaba y justificaba que no tenía su usuario confirmado para poder mencionarla. "Siento que te lo hayas tomado así, a las 21:00 cuando tenia que anunciarlo no tenia tu @ porque no me lo dieron, tuve que pedirlo y las personas que trabajan en artistico no estan disponible 24 horas, te etiquete cuando me contestaron".

LETRA DE 'MALA CARA' - LOLA ÍNDIGO

Voy a avisar de que esta noche no me esperen

Que la cena se le enfría, que si llueve

Ojalá ropa tendia' no la dejes

Que no vuelvo hasta mañana hasta las 13

Hey, salí con las niñas y me lié

Bendito colocón que me pillé

Que conocí un moreno y me enrale

Cuando dijo lerelelele

La niña sale de noche

La niña no va a volver

La niña te ha robao' el coche (oh)

Ay niño pero por qué esa

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara

Donde están mis amigas

Me he perdido en la multitud

Fumando en la salida

Esperando ahí estabas tú

Sabes como soy, no se donde voy

Siempre acabo mal, no te lo tomes a lo personal

Vamos a la cama, sabes que yo soy tu mama

Pa' que te alegre esa mala cara

La niña sale de noche

La niña no va a volver

La niña te ha robao' el coche (oh)

Ay niño pero por qué esa

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara

Pedí una botella y otra más

Y el dinero se empezó a acabar

Toa' la casa cansa' de esperar

Pero haría lo mismo en mi lugar

Dices que tu amigo me ha visto

Como que yo te he dejao' en visto

To' cerrao' no queda ni Cristo

No quería afterparty y fue de improvisto

La niña sale de noche

La niña no va a volver

La niña te ha robao' el coche (oh)

Ay niño pero por qué esa

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara

Mala cara, ma-mala cara