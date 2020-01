Sharon Stone ya tiene su perfil activo en la app de citas que cerró su cuenta creyendo que era falsa

¿Sharon Stone en un portal de citas? ¿Es eso posible? La app Bumble no dudó de las denuncias de algunos usuarios sobre un supuesto perfil falso de la actriz , de 61 años. ¿Cómo va a estar una de las mujeres más atractivas, ricas e inteligentes del mundo en un portal de citas? Pues no solo estaba, sino que le sentó muy mal que cerrasen su perfil. ¡Pero ha vuelto!

La aplicación de citas Bumble había recibido varias denuncias de los usuarios que se habían encontrado el supuesto perfil falso de la actriz Sharon Stone y, sin dudarlo, desactivaron su cuenta. ¿Quién iba a pensar que se trataba efectivamente de ella?

Y claro, al verse fuera de la app, Stone puso un divertido tuit, que tardó minutos en viralizarse: "Fui al muro de citas de @bumble y han cerrado mi cuenta. 👁👁 ¡Algunos usuarios informaron de que no podría ser yo! Oye @bumble, ¿me está dejando fuera? 🤷🏼‍♀️ No me excluyas de la colmena 🐝"

Además, compartió también una captura de pantalla en la que podía verse que su cuenta había sido bloqueada.

Y claro, con más de diez millones de retuits, y superando los 121 millones de likes, la aplicación de citas ha tenido que echarle una revisioncita al estado del perfil de la señora Stone: "Solo puede haber una reina Stone", comentó la cuenta oficial de Bumble en Twitter, y añadió: "Parece que nuestros usuarios pensaron que era demasiado bueno como para ser verdad. Nos hemos asegurado de que no se te bloquee de nuevo".

Bumble es una de las apps de citas más populares de Estados Unidos, y guarda algunas diferencias con Tinder, como que en el caso de los 'matches' heterosexuales, sea la mujer quien tenga 24 horas para comenzar una conversación con el hombre también interesado en ella.

Recordamos brevemente que Stone fue nominada al Óscar a la mejor actriz por 'Casino', y que que sigue en activo, con un 2020 cargado de proyectos, como la nueva temporada de la serie 'The New Pope', también 'Ratched' -precuela en forma de serie de la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco'-, y la película 'What About Love'. Stone se ha casado en dos ocasiones, pero ambas han acabado en divorcio.