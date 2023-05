Ed Sheeran, absuelto por la denuncia de plagio por su tema 'Thinking out loud'

Ed Sheeran lleva varias semanas inmerso en una batalla legal por su canción Thinking out loud , que fue denunciada por Marvin Gaye por presunto plagio por su tema Let´s get in on. La Justicia ha dictaminado que el artista es inocente de esto

La Justicia ha sonreído este jueves a Ed Sheeran. El cantante fue denunciado el pasado mes de noviembre por Marvin Gaye por supuesto plagio, alegando que su tema Thinking out loud era una copia de su canción de los 70 Let´s get it on. Una corte de Nueva York lo ha declarado no responsable de esta infracción de derechos de autor.

Las deliberaciones habían comenzado en las últimas horas después de que ambas partes dieran sus argumentos finales, aunque al final el británico ha sido declarado absuelto de cualquier cargo: "La creación independiente es una defensa completa, sin importar cuán similar sea esa canción".

El artista ha salido abrazándose a sus abogados después de que convencieran a los siete miembros del jurado de que el parecido entre las dos canciones se debía a una simple coincidencia.

Ed Sheeran // EFE

Ed Sheeran iba a retirarse de la música

Hace varios días, Ed comunicó a la prensa su intención de abandonar la música si finalmente lo declaraban culpable: "Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya".

Durante el juicio, cantó y tocó algunas partes de la canción con la guitarra y explicó que para componerla se había inspirado en sus abuelos y la nueva relación romántica que había empezado.

De hecho, su abogada Ilene Farkas manifestó que las similitudes que existían se podían ver solo en los acordes: "Estos son bloques de construcción musicales básicos que los compositores ahora y para siempre deben tener la libertad de usar, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello".

Con esta sentencia, termina uno de los episodios más duros para Ed Sheeran de este año, aunque sin duda nada tiene que ver con el año pasado, donde se enfrentó a muertes y problemas familiares.