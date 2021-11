¡Shippeo a la vista ! Carlotta Cosials pide matrimonio a C. Tangana y él sorprende con su respuesta

¡Tenemos el tuit de 2021! Su autora es Carlotta Cossials y su protagonista es C. Tangana.

La integrante del grupo indie rock madrileño Hinds aprovechó el éxito de El Madrileño en la ceremonia de entrega de los Grammy Latino, donde consiguió hacerse con tres galardones, para reavivar el shippeo que empezó en 2015.

Visto el éxito y vista la foto de C. Tangana con sus tres premios, Cosials compartió una imagen del ganador en Twitter con una propuesta matrimonial.

"C. Tangana, quiero casarme contigo XD", le escribió. El mensaje consiguió rápidamente más de 3.000 retuits y consiguió superar los 16.300 me gusta.

La respuesta de C. Tangana ("Empezamos desde abajo, ahora estamos aquí") tuvo un efecto mayor: más de 2.900 retuits y más de 28.000 me gusta.

Retomando el 'shippeo' de 2015

El éxito de estos tuits solo se entiende si se viaja a 2015. Porque ese año la propuesta sucedió a la inversa.

"Juré que no lo iba a contar pero no aguanto más sin decirlo / Carlotta Cosials quiero casarme contigo", escribió C. Tangana en Twitter. "Pasa del Álex, llámame", le insistió.

C. Tangana, que en ese momento no tenía pareja (su relación con Rosalía empezó en 2016), se refería al cantante de The Parrots, novio oficial de Carlotta. La artista le respondió por Facebook con un escueto "Me quedo con Alex. Paz".

Duró lo que duró, la relación de Carlotta y Alex pasó a la historia y tras esta llegó otra. Carlota Cosials y Diego Ibáñez (Carolina Durante) empezaron su relación en octubre de 2019. Fue un noviazgo de casi dos años, que terminó en abril de 2021.

De nuevo soltera, ¿por qué no retomar el shippeo con C. Tangana? Solo hay un problema. El Madrileño sigue con su novia, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, con la que acudió precisamente a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos.