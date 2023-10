Siete revelaciones de la vida de Britney Spears en 'La mujer que soy', el libro de sus memorias

Ya está a la venta en España The woman in me o La mujer que soy, el libro en el que Britney Spearsha plasmado las memorias de toda una vida marcada por la fama.

Después de varios adelantos, por fin han salido a la luz todas las revelaciones de más de 20 años de carrera en los que la artista ha sufrido y disfrutado de muchas experiencias que le han hecho ser la mujer que es.

Una dedicatoria de corazón

La intérprete de ... Baby One More Time, canción que acaba de cumplir 25 años, ha dedicado el libro a sus dos hijos, los cuales no quieren tener relación con su madre: "Para mis hijos, que son el amor de mi vida".

Además, ha añadido en esta dedicatoria a aquellos fans que la apoyaron incondicionalmente con el movimiento #FreeBritney.

Madonna, su brújula en la industria

Britney se mudó a Nueva York para dar rienda suelta a su carrera musical, pero todavía le faltaba algo.

En una fiesta, la cantante se encontraba, taciturna, mirando el skyline de la ciudad, cuando se topó con Madonna, y con apenas un par de palabras sobre lo bonita que era la ciudad que nunca duerme, supo por lo que estaba pasando Spears.

Desde entonces se convirtió en esa figura fundamental para ella, una especie de tutora, que le ayudó a asentarse espiritualmente en la industria, a encontrar su voz y presencia, algo que le hubiese gustado experimentar desde sus inicios.

El proyecto que rechazó como actriz

Si algo tenía claro la intérprete de Toxic es que quería dedicarse a tiempo completo al mundo de la música, sobre todo tras haber quedado finalista en el casting para protagonizar El Diario de Noa, después del que decidió que no volvería a actuar jamás.

Pero en retrospectiva, la artista ha pensado que tal vez perdió oportunidades por miedo en su pasado: rechazó participar en la película Chicago y, a día de hoy, reconoce que su enfoque en la música limitó su posible carrera como actriz.

Infidelidad doble y aborto en su noviago con Justin Timberlake.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron una de las parejas de moda en los inicios de los 2000.

Los artistas se conocieron en el programa de televisión The Mickey Mouse House Club, y según ha revelado Britney, empezaron a tener relaciones sexuales a los 14 años. De 1999 a 2001, tuvieron una de las relaciones más mediáticas, y él rompió con ella por mensaje de texto.

La artista se quedó embarazada a los 19 años del cantante de NSYNC, y pese a que no lo estaba buscando, no le desagradó la idea, pero Timbarlake no estaba preparado para ser padre y convenció a Britney para abortar. La celebrity ha reconocido en su libro que debió cortar con él, pero no encontró la fuerza para hacerlo.

También ha asegurado que la infidelidad fue mutua: él le puso los cuernos con una famosa cantante y ella le engañó con su coreógrafo, Wade Robson.

Su relación con Collin Farrell, solo sexo

Tras su mediática ruptura con Justin Timberlake, la diva del pop tuvo un affair corto pero intenso con el actor Collin Farrell. Se conocieron en el set de rodaje en el que él estaba trabajando, al que Britney fue exclusivamente para conocerlo.

La cantante ha definido su "relación" como dos semanas de sexo salvaje, en la que él estaba encima de ella todo el tiempo.

Bebía alcohol con su madre a los 13 años

Una de las confesiones de la intérprete de Oops! I did it again que más ha llamado la atención ha sido que, durante los viajes en carretera, su madre y ella empezaron a beber daikiris juntas, con tal solo 13 años, algo de lo que ha confesado guarda un buen recuerdo y le gustaba mucho, pese a que fuese excesivamente pequeña para hacerlo.

La edad legal para beber alcohol en Estados Unidos es de 21 años, cifra a la que se considera mayor de edad a sus ciudadanos.

Su relación actual con su familia

La cantante ha pasado un calvario con su familia, desde su madre, que la ponía a dieta a temprana edad, pasando por su hermana Jamie Lynn Spears, y su padre, que tuvo su tutela durante 13 años, se quedaba todo su dinero, y la dejó anulada como persona.

Brit ha sabido perdonarlos para seguir hacia delante con su vida, pero en ningún momento para retomar la relación con ellos: "En ese momento hice las paces con mi familia; y con eso me refiero a que me di cuenta que nunca más quería volver a verlos e hice las paces con esa idea".

Britney ha sorprendido a todos sus fans con este libro lleno de experiencias, sabiduría y resiliencia.