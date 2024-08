Simone Biles estalla en redes sociales: "Tenéis que parar"

Simone Biles está de vuelta, y de qué manera. Después de abandonar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por motivos de salud mental, en París 2024 está arrasando allí donde va.

Este año, la estadounidense ha obtenido tres medallas olímpicas, y las tres de ellas de oro. Lo ha conseguido en tres categorías distintas de la gimnasia artística femenina: general individual, general por equipos y salto individual. Y aún puede cosechar nuevos éxitos para ampliar su reconocimiento como la gimnasta más galardonada de la historia.

Ante la inmensa expectación que está generando, Simone Biles ha querido pronunciarse en redes sociales para criticar un comportamiento que está sufriendo desde que ganó la primera medalla.

"Chicos, tenéis que dejar de preguntar a los atletas qué harán después de ganar una medalla olímpica", ha escrito este domingo a modo de queja en su perfil personal de X (antes Twitter), donde reúne casi dos millones de seguidores.

Y ha añadido: "Dejadnos disfrutar del momento por el que hemos trabajado toda nuestra vida".

Ante estos mensajes, una usuaria de X le ha dejado un comentario preguntándole, precisamente, lo mismo que Simone Biles está pidiendo que no le pregunten: "¿Cuál es tu próximo paso tras ganar la medalla de oro?".

La gimnasta no ha dudado en replicar de vuelta, y ha escrito: "Cuidar la medalla"; a lo que la usuaria ha contestado: "Me has golpeado más duro".